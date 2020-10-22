Каждый третий автомобилист из Новосибирска хотел бы ужесточить штрафы для пешеходов

32% новосибирских автовладельцев считают, что нужно ужесточить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения. К таким выводам пришли эксперты РГС Банка (ПАО), проанализировав результаты опроса.

Отмечается, что больше половины опрошенных автомобилистов (51%) считают, что чаще всего ПДД нарушают именно пешеходы, при этом 49% признают, что ошибки нередко совершают и сами водители.

— Самые законопослушные пешеходы по мнению респондентов проживают в Уфе и Красноярске. Здесь процент автомобилистов, которые считают пешеходов основными виновниками дорожно-транспортных происшествий, оказался ниже (43% и 46% соответственно), чем в Новосибирске и других регионах России. В то врем как в Челябинске, Перми и Екатеринбурге пешеходов считают виноватыми в большинстве ДТП — по 64% опрошенных в каждом городе, — говорится в сообщении пресс-службы

Новосибирские автомобилисты чаще, чем жители из других городов, связывают свои претензии к пешеходам с безопасностью жизни и здоровья.— так ответили 63% и 39% опрошенных соответственно, тогда как в Санкт-Петербурге, к примеру, безответственным поведением пешеходов во время перехода через дорогу недовольны всего 37%.

Также автомобилистам из Новосибирска не нравится, если пешеходы бросают мусор и окурки на проезжую часть (24%), считают себя главными на дороге (21%), не пользуются светоотражателями на одежде в темноте (17%) и нерешительно ведут себя на пешеходном переходе, пытаясь перейти проезжую часть (15%).

Треть опрошенных новосибирских автомобилистов (32%) предлагают бороться с опасными привычками пешеходов ужесточением штрафов. В то же время почти четверть респондентов (24%) считает, что такой метод в России не работает. 20% ответили, что вполне достаточно штрафов, которые уже применяются для пешеходов. При этом 18% полагают, что необходимо ужесточить контроль за текущими штрафными санкциями, а не увеличивать их размер. И еще 6% уверены, что в ДТП всегда виноваты те, кто находится за рулем.

— Тем не менее, становясь пешеходами, новосибирские автомобилисты сами нередко выказывают недовольство поведением других водителей. В частности, им также не нравится, когда на проезжей части мусорят (41%), не уступают дорогу и устраивают «душ из луж» в непогоду (по 37%), паркуются в неположенных местах (33%). Одинаковое количество респондентов (28%) в качестве раздражающих привычек у водителей отмечают превышение скорости, громкую музыку и звуковые сигналы, — отмечают специалисты РГС Банка.

*В исследовании приняли участие 1964 респондентов в возрасте 18+, из них в равных долях мужчины и женщины, география исследования – города России с населением 100 000+, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – октябрь 2020 года.

Фото редакции