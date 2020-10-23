Депутаты горсовета срывают заседания комиссий

Из-за недостатка кворума не состоялось запланированное на 22 октября заседание постоянной комиссии горсовета по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству. По информации на сайте горсовета, на заседании предполагалось рассмотреть проект постановления мэрии о муниципальной программе «Культура города Новосибирска». О несостоявшемся заседании сообщила на своей странице в соцсети депутат Наталья Пинус. Несколькими днями ранее, по словам Натальи Пинус, по той же самой причине — недостаток кворума — не было проведено и заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству.

— Депутаты болеют, — пишет Пинус о причинах неявки на заседания своих коллег.

Редакция направила запрос на имя председателя горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева с просьбой рассказать, связана ли неявка депутатов с эпидемиологической обстановкой на территории города, а в случае положительного ответа сообщить, предполагаются ли ограничительные меры в горсовете в отношении депутатов, сотрудников аппарата, посетителей и представителей средств массовой информации.

Пока, как сообщил редакции один из депутатов, проведение 28 октября сессии остается в силе. Эту информацию Infopro54 подтвердили и в пресс-службе горсовета, где сказали, что доступ на сессию представителей СМИ будет осуществляться в обычном порядке: представители аккредитованных СМИ посещают сессию свободно, неаккредитованные — за несколько дней до сессии уведомляют председателя о желании присутствовать.

Напомним, что заксобрание Новосибирской области уже «закрыло» от журналистов заседания большинства комитетов. Теперь они проводятся депутатами в режиме конференц-связи, а журналисты получают информацию, обратившись непосредственно к депутату. По информации редакции, причиной стало повышение заболеваемости. На днях комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению принял для последующего вынесения на сессию решение, законодательно допускающее возможность работы депутатов в дистанционном формате.

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