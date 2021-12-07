Каждый второй новосибирец хочет обсуждать свои проблемы с психологом

Согласно опросу, проведенному цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, каждый второй житель Новосибирска (61%) хочет обсуждать личностные и рабочие проблемы именно с психологом, а за последние шесть месяцев число обращений к психологам и психотерапевтам выросло на 53%. Чаще всего за психологической консультацией обращаются женщины.

Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, испытывают ли они стресс на работе, о его причинах и о том, замечают ли они признаки эмоционального выгорания. Большинство (53%) признались, что постоянно испытывают стресс на работе. Каждый третий (34%) испытывает его иногда, а 13% — очень редко.

В ходе опроса сформировался ТОП-5 самых частых причин возникновения тревоги:

Эмоциональное выгорание (63%).

Личная эмоциональная нестабильность (37%).

Работа с очень сложными проектами (29%).

Ссоры и конфликты с коллегами и/или руководством (21%).

Ошибки в работе (16%).

Сильнее всего подвержены стрессу сотрудники бухгалтерии и управленческого учета (там о постоянном стрессе говорят 85% респондентов), маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (81% подвергаются стрессу на работе), 79% сотрудников медицинской сферы, почти столько же (78%) HR-менеджеров и 71% работников сферы искусства, развлечений и масс-медиа.

Респондентам предлагалось рассказать, с кем они чаще всего делятся своими переживаниями и проблемами на работе. Большинство (79%) рассказывает все родственникам и друзьям, каждый третий (37%) считает, что со всем справляется самостоятельно, каждый пятый (21%) говорит о проблемах с коллегами, 3% проговаривают их с психологом, а 3% рассказывают о своих проблемах в интернете.

Новосибирцы также оценили уровень своих ожиданий от моральной поддержки, которую они получают. Каждого второго (51%) поддерживают те, к кому они обращаются со своими проблемами, но, по их словам, на данный момент этого достаточно. 26% респондентов признались, что помощи ждать неоткуда и в ответ на рассказ о своих проблемах они получают лишь слова утешения или новые проблемы. Оставшиеся 23% получают полезный совет и решают свою проблему.

Обсуждать свои проблемы со специалистом чаще всего желают сотрудники в возрасте 25-34 лет (55%). В возрасте 35-44 лет доля россиян, которые хотят получать помощь от психолога или психотерапевта составляет 42%. В возрастной категории 45-54 — это 32%. Сотрудники в возрасте 55 лет и старше чаще всего считают, что не нуждаются в чьей-либо помощи (58%) — лишь 12% желают обсуждать свои проблемы со специалистом.