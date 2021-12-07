Эволюция нестационарных торговых объектов: «пресса» уходит в торговлю фруктами

Метаморфозы нестационарных торговых объектов

В Новосибирске отмечают факты необычных метаморфоз, когда в киосках, изначально «заточенных», по официальным бумагам, под реализацию печатной продукции, происходит замена товара: вместо газет и журналов в киоске торгуют фруктами и овощами. Иногда меняется и специализация самого объекта с торговли на, например, станцию техобслуживания. В итоге предприниматели, реализующие непосредственно печатную продукцию, оказываются в неравных условиях с теми, у кого более прибыльный бизнес. В ноябре в Новосибирске была создана специальная рабочая группа по проблематике размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В ее состав вошли представители предпринимательского сообщества, мэрии, контролирующих органов, депутаты горсовета, представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей. Сейчас формируется повестка ее работы, в которую планируется включить вопрос о незаконной трансформации газетных киосков.

Прикрываются газетками

— Мы в этом году получили извещение, что по киоску на проспекте Дзержинского будет проводиться аукцион, — рассказывает заместитель гендиректора ООО «Интего-пресс» Евгений Попов. — Начальная стоимость — 21,7 тысячи рублей. Специализация — печатная продукция. На конкурс заявились не только мы, но и другие компании. Предварительную проверку их специализации никто не проводил. В итоге выиграла компания, которая предложила почти 200 тысяч рублей. Мы предлагали, конечно, меньше, потому что у нас нет такой рентабельности. И теперь на месте газетного киоска стоит автомойка.

По словам представителя компании, проверки специализации победителя конкурса постфактум не было, а в администрации района нет даже механизма ее проведения.

— Предлагаем принять отдельный порядок по предоставлению земельных участков для торговли прессой, — говорит Попов. — Мы не можем нарушать антимонопольное законодательство, так как конкурс все равно проводится, но пусть он проводится среди специализированных участников.

В ходе обсуждения сложившейся ситуации в рамках заседания постоянной комиссии горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству были приведены подобные примеры в Октябрьском, Центральном районах. Так, в Октябрьском районе, у входа в одноименную станцию метро, из ларька с вывеской «Пресса» идет торговля фаст-фудом.

— У меня на округе был наказ: сохранить торговлю печатью в первозданном, девственном виде, — приводит свой пример депутат председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко. — Это пересечение улиц Селезнева и Гоголя. В этом месте всегда стоял павильон газет и журналов. Что сейчас там? Там фрукты.

Есть нюансы

В мэрии подобные факты метаморфоз НТО отрицают.

— Когда нам заявляют, что на эти места могут прийти продавцы товара с большей, чем у прессы, рентабельностью, мы показываем, что действуем в интересах города и отметили на схеме звездочкой с пометкой, что на эти места могут прийти конкурировать только продавцы именно печатной продукции, — говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. — Если в акте, составленном администрацией района, указано, что объект торгует не печатной продукцией или осуществляет какую-то иную деятельность, это является грубейшим нарушением, такой акт поступает к нам для расторжения договора.

Более того, по словам чиновника, в мэрию неоднократно обращались торговцы прессой с просьбой перепрофилирования, изменения в схеме специализации их объектов. Однако на совещании у первого заместителя мэра Геннадия Захарова было принято решение: ни в коем случае не изменять специализацию этих объектов в схеме.

— ООО «Интего-пресс» в своих предложениях ставит вопрос о введении ограничений по количеству участников конкурса на право заключения договора на право размещения НТО на территории города, — говорит Витухин. — Предложено допускать к конкурсу субъекты, основным видом деятельности которых является розничная торговля газетами в специализированных магазинах, имеющих действующие договоры с редакциями и издательствами. Вместе с тем ООО не учитывает, что в соответствии с 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению и недопущению конкуренции.

Но при этом в мэрии признают, что в настоящий момент в отношении коммерсантов—«печатников» требования менее жесткие, чем к их собратьям, реализующим иную продукцию, достаточно лишь соблюсти условие, чтобы не менее 80% продукции составляла пресса.

— У тех, кто торгует прессой, есть определенные льготы — другая ставка арендной платы, — говорит председатель профильной комиссии горсовета Андрей Любавский. — Но они должны торговать именно прессой, льгот нет — пожалуйста, торгуйте другим. Если договор закончился или торговали не тем ассортиментным перечнем, то возникают вопросы. Что касается сегодняшнего вопроса, то мы еще будем встречаться его обсуждать. Думаю, есть и другие причины, почему он поднимался. Будем индивидуально смотреть, разбирать все эти вопросы.

По информации мэрии Новосибирска, размещение торговых объектов, реализующих печатную продукцию, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. Схема включает 2953 места размещения НТО. В течение 2021 года мэрией Новосибирска предоставлено 1 компенсационное место. На печатную продукцию приходятся 187 мест размещения. Постановлением правительства Новосибирской области определена доля объектов, реализующих печатную продукцию не менее чем в 6,5% всех нестационарных торговых объектов в схеме (192 места). 5 мест оказались исключены из схемы в связи с реконструкцией дорог.