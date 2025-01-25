Каждый второй житель Новосибирска мечтает открыть свой бизнес

57% жителей Новосибирска выразили желание открыть свой бизнес. Наиболее популярной сферой для них стала торговля, которую назвали 4% респондентов. На втором месте по привлекательности расположились производство, строительство, IT, медицина, искусство и beauty-индустрия (по 3% участников опроса).

Каждый пятый (2%) видит возможности для самореализации в качестве предпринимателя в образовательной сфере и сельском хозяйстве. По 1% опрошенных заинтересованы в открытии автосервисов, транспортных компаний, заведений общественного питания, гостиниц или фитнес-центров.

Однако каждый третий новосибирец (32%) в принципе не хочет заниматься предпринимательством, предпочитая работать в найме.

По данным опроса SuperJob, женщины реже мужчин проявляют желание развивать свой бизнес (51% против 63% соответственно). Представители сильного пола чаще женщин рассказывали, что их интересуют такие сферы, как торговля, производство, IT, медицина, фермерство или автосервисы. Женщин, открытых к идее предпринимательства, чаще привлекают направления, связанные с искусством, красотой или образованием.

Новосибирцы в возрасте до 35 лет чаще хотят вести бизнес в сферах искусства и медицины (5 и 4% соответственно). Участники опроса в возрасте от 35 до 45 лет чаще выбирают торговлю (6%) и производство (7%). Повышенный интерес к промышленной отрасли также характерен для новосибирцев старше 45 лет (4%).

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще обращают внимание на сферы красоты и искусства (10 и 6% соответственно). Те, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей, уверены, что большой потенциал есть в торговом направлении (9%). Горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей хотели бы развивать производство или строительство (8 и 8%).

Какой же финансовый порог, по мнению опрошенных, необходимо преодолеть, чтобы занять свою нишу? Масштабы и структуры бизнесов, безусловно, различаются: кому-то для старта нужно лишь несколько сотен тысяч рублей, а кому-то — сразу десятки миллиардов.

Самыми дорогими отраслями для инвестиций предсказуемо являются производство, строительство, фермерство и туризм: по оценкам респондентов, чтобы начать свое дело в этих сферах, необходимо в среднем 5 миллионов рублей. На втором месте — автосервисы, на их запуск и развитие потребуется в среднем 3,5 миллиона рублей. Если же речь идет о частной практике в медицинской сфере, то в среднем на старте необходимо иметь в распоряжении 3 миллиона рублей. Чтобы войти в IT, по мнению опрошенных, нужно в среднем 1 миллион рублей. Столько же нужно желающим открыть бизнес, связанный с продажами или спортом.

Ранее редакция сообщала о том, что Бэтмена и Тони Старка хотят видеть новосибирцы в качестве своего начальника. Сибиряки не отказались бы подчиняться Максу Отто фон Штирлицу из «Семнадцати мгновений весны», Грегори Хаусу из «Доктора Хауса» и Терминатору.