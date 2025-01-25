К новосибирским школьникам будут допускать только проверенных лекторов

В Новосибирской области будет создан методический совет, который отработает механизм по отбору лекторов для школ области. Речь идет о наставниках, которые выступают перед детьми и подростками с лекциями по просветительским и патриотическим темам. В задачи совета также будет входить оценка подготовки и компетенций лекторов, а также материалов их выступлений.

С инициативой о разработке аккредитации выступило региональное общественное движение «Защитник». Руководителем исполкома движения является Ирина Негода, председателем координационного совета — Андрей Панферов. На данный момент он является первым вице-спикером регионального парламента, но вскоре планирует сложить с себя полномочия депутата в связи с утверждением на должность уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области.

— Мы получаем обратную связь от директоров школ, что нет четких критериев, кто может работать с ребятишками. В школы сейчас приходит много представителей общественных организаций, которые готовы работать с детьми, но есть случаи отказа учебных заведений. А иногда есть вопрос, будет ли такая работа полезна для ребенка? Сейчас в регионе нет четких критериев отбора лекторов, — пояснила Ирина Негода.

Директор регионального филиала Российского общества «Знание» Даниил Баранов отметил, что область планирует перенимать федеральный опыт работы с лекторами. В частности, у «Знания» есть проверенные методики верификации спикеров — они подтверждают свое образование и научную степень.

Итогом работы совета также будет создание в Новосибирской области списка лекторов, которые смогут выступать в образовательных учреждениях.

Ранее редакция сообщала о том, что представители сферы образования не понимают, кто будет вести в школах семьеведение.