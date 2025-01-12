Бэтмена и Тони Старка хотят видеть новосибирцы в качестве своего начальника

Жители Новосибирска рассказали, кого из героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего руководителя. Необычный опрос провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Самым «желанным» боссом новосибирцы назвали Тони Старка из «Железного человека» (8% голосов). На втором месте — такие разные, но очень харизматичные персонажи, как Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен — получили по 7% голосов. Третье мест разделили две сильные русские женщины: Катерина Тихомирова из «Москва слезам не верит» и «мымра» Людмила Калугина из «Служебного романа».

Кроме того, сибиряки бы не отказались подчиняться Максу Отто фон Штирлицу из «Семнадцати мгновений весны», Грегори Хаусу из «Доктора Хауса» и Терминатору — эти персонажи «украли» по 5% любви трудящихся новосибирцев.

Пока сибиряки мечтают о шефах-героях мировых бестселлеров, легендарных сериалов и блокбастеров, на сайте сервиса по поиску работы в Новосибирске «висят» редкие вакансии. Так в конце 2024 года в топ самых необычных из них попали заливщик льда и автор шуток. Этим специалистам предлагают зарплату от 70 тысяч рублей. Кто станет начальником соискателя — Бэтмен, Россомаха или Саша Белый из «Бригады» — работодателем не уточняется.

Ранее редакция сообщала о том, что почти половина новосибирцев назвали деньги главным показателем счастья. Исследование было приурочено к выходу нового сезона сериала «Успешный», посвященного инфобизнесу.