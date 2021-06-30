Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

«Разрешить в период с 06.07.2021 по 10.07.2021 организацию и проведение мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса, указанных в приложении к настоящему распоряжению, с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области — Кузбассу» — об этом говорится в распоряжении губернатора, размещенном на сайте правительства Кемеровской области.

6 июля в Кузбассе будут отмечать юбилей 300-летие со дня основания шахтерского края. 7 июля — День истории и традиций, 8 июля — День семьи, любви и верности, 9 июля — День спортивных достижений, а 10 июля — День культурных достижений и День открытых дверей в учреждениях культуры, сообщили власти региона.

— Кемерово и Новокузнецк станут основными площадками для празднования, где пройдут вечеринки и концерты с участием зажигательных групп «Дискотека Авария» и «Фабрика». Концерты, приемы и развлекательные программы состоятся во всех городах и районах Кемеровской области. Праздничные гуляния завершатся салютом, который пройдет в 34 муниципалитетах, — уточняется в сообщении.

Стоит отметить, что Новосибирске чиновники празднование Дня города отменили из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, но концерт, посвященный 128-летию со дня основания Новосибирска все же состоялся — только в кругу почетных лиц.

Напомним, что в Кемеровской области на сегодняшний день действует ряд ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, до 31 июля в Кузбассе запрещаются ранее разрешенные массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек, работа общепита с 2:00 до 6:00, кроме доставок и заказов навынос, а также работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ. Кроме того, работодателям рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Также на дистанционный график необходимо перевести людей от 65 лет и старше, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания. Заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и прочих досуговых центров может составлять лишь 50% от максимальной.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 165 случаев заражения. 5 пациентов скончались и 119 пациентов выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6070 человек.