Кемеровский предприниматель незаконно вывел за границу 50 миллионов рублей

Кемеровской таможней завершено следствие по уголовным делам в отношении предпринимателя, который вместе с сообщниками на протяжении нескольких лет незаконно выводил денежные средства за рубеж по фиктивным документам, сообщили в пресс-службе Кемеровской таможни.

— В ходе следствия установлено, что руководитель организации, зарегистрированной в г. Кемерово, в группе с неустановленными лицами осуществил незаконный вывод на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая, — рассказали в пресс-службе.

По словам оперативных сотрудников Кемеровской таможни, для сокрытия следов преступления денежные средства злоумышленники выводили небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кемеровской в Московскую область.

— По данным фактам Кемеровской таможней было возбуждено 25 уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору), — констатировали в Кемеровской таможне. — В настоящий момент дела переданы в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.