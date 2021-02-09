Статус Заельцовского бора «застолбят» законодательно

К февральской сессии заксобрания Новосибирской области подготовлен законопроект, вносящий изменения в законодательство, согласно которым Заельцовский бор получает статус природоохранной территории — лесного парка.

— Мы вводим новую категорию охраняемых территорий — лесные парки, — сообщает зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениями Денис Субботин. — Это территория, где остались значимые кусочки природы, окруженные антропогенным воздействием.

— Чтобы не лепить в Заельцовском бору постройки, чтобы Заельцовский бор не стал территорией, на которой будет вырубаться реликтовый лес, чтобы наши избиратели могли там отдыхать, действовала наша рабочая группа, — говорит работавший в составе группы первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — Было определенное противодействие, были люди, которые не хотели, чтобы появился этот проект закона. Но мы посчитали, что ради интересов граждан, жителей города Новосибирска, Новосибирского и Мошковского районов этот лесопарк должен появиться на территории нашей области.

Напомним, что вопрос сохранности Заельцовского бора обострился перед рассмотрением на декабрьской сессии горсовета Новосибирска нового генплана, в котором ряд депутатов, как областных, так и городских, усмотрел возможность для застройки зеленой зоны. После официального обращения сессии заксобрания к мэру Новосибирска генплан был отозван, при том что в мэрии заявляют: жилой застройки в бору не предполагается, а потенциальный спортивный объект неподалеку от микрорайона «Флора и фауна» будет располагаться исключительно на территории бывшей воинской части. Вскоре на региональном уровне была создана рабочая группа, которой предстояло решить вопрос сохранности зеленой зоны. В состав группы вошли депутаты заксобрания, горсовета, представители мэрии Новосибирска, администраций Искитима, Бердска, Новосибирского и Мошковского районов.

— Мы даем возможность исполнительной власти работать в этом направлении, чтобы профильное министерство вовремя отрабатывало все необходимые по закону документы, которые бы давали нам возможность в большей степени и как можно быстрее принять такие решения, — поясняет вице-спикер. — Потому что говорить можно много, но, повторю, мы встречаем противодействие от определенного контингента, который не заинтересован в том, чтобы появились эти зеленые зоны. Чем решительнее будем заниматься этим вопросом, тем быстрее все эти проблемы уйдут в прошлое.

По словам Панферова, противодействие со стороны отдельных лиц деятельности группы по сохранению бора продолжается, в связи с этим необходимо форсировать события и, по возможности, принять на сессии изменения законодательства уже в двух чтениях.

Помимо Заельцовского, обеспокоенность депутатов вызывает сохранность еще одного бора — Караканского.

— Уже прошло более полугода после посещения Ордынского района губернатором и председателем заксобрания, — напоминает депутат Анатолий Жуков. — Какие-то поручения об особом статусе Караканского бора сегодня сформированы?

Как выяснилось, работа в этом направлении ведется, уже определены границы будущей природоохранной зоны — природного парка.

— Это буквально весь лес — от Искитима до Сузуна — с выделенными предварительно зонами — заповедными, зонами, где сейчас ведется текущая деятельность, а также рекреационными, — пояснил Денис Субботин. — Сейчас идет работа по установлению границ, по согласованию с органами местного самоуправления. Думаю, что где-то к осени все эти работы должны быть закончены.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в областном бюджете на 2021 год запланированы средства на проведение проектирования территории будущего парка, в том числе его функционального зонирования.