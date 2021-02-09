Погрузка угля в Новосибирской области в январе выросла на 14%

Объем погрузки угля на железнодорожных станциях Новосибирской области (Западно-Сибирская железная дорога) в январе 2021 года составил почти 1 млн тонн, что на 14% больше, чем в январе прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что основная часть угля погружена на станции Линёво – около 590 тыс. тонн и на станции Евсино – около 370 тыс. тонн. В западном направлении отправлено 31% угля, еще 69% – на восток для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД в январе текущего года погружено почти 1,6 млн тонн различных грузов, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года.