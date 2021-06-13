Керамическая плитка и её достоинства

Ведь её намного сложнее укладывать, чем линолеум, и стоимость её не очень-таки низкая. Всё просто, за керамической плиткой не требуется сложный уход, она просто моется, и безопасна, как стройматериал.

По данной причине, керамическая плитка очень популярна при укладке в так называемых мокрых помещениях, и это кухня, туалет и ванная комната. Однако, всё большей популярности набирает укладка плитки на пол https://stroy-dizayn.ru/services/laying-tile в прихожих и гостиных комнатах. А также многие офисные помещения выполняют напольные покрытия из керамической плитки, так как плитка очень крепкий стройматериалы, и её просто мыть.

Наиболее почитается кафель за собственную влагостойкость, и данное свойство стало определяющим при выборе сферы использования. Керамическая плитка не является подверженной появлению плесени и прочих грибковых микроорганизмов, чувствующие себя вольно при большой влажности. По данной причине для всех «мокрых» помещений её возможно считать самым приемлемым вариантом.

Не стоит обходить стороной и такие положительные качества керамической плитки, как износоустойчивость, огнеупорность и практичность в использовании. Благодаря данным свойствам кафель прекрасно используется при осуществлении ремонтных работ на кухне, так как плитка не поглощает жировые и прочие загрязнения, её довольно просто поддерживать в чистом виде. Для того, чтобы помыть пол из кафеля, не нужно применять специальные моющие средства, возможно взять обычные средства для мытья полов.

Также, керамическая плитка является экологически чистым стройматериалом, так как она изготавливается из смеси песка и глины. А высокая прочность керамической плитки достигается после её обжига. А так как, керамическая плитка не является токсичной, её возможно использовать, осуществляя евроремонт квартир в жилых помещениях.

Ещё стоит обратить внимание на внешний вид керамической плитки. Изготовители кафеля постоянно увеличивают сортамент собственной продукции, увеличивая его более новыми фактурами, текстурами и цветовой гаммой. Керамическая плитка сегодня изготавливается с матовой либо глянцевой поверхностью. Она может быть однотонной, и любого цвета, а может производиться с великолепным рисунком. Коллекция видов керамической плитки составляет не один десяток экземпляров, что предоставляет возможность осуществить практически любые индивидуальные решения в плане дизайна.

Немаловажным фактором является то, что керамическая плитка не выцветает, а также не выгорает. Рисунок на ней остаётся практически вечно, если не будут плитке нанесены механические повреждения, однако она имеет высокую устойчивость к царапинам и трещинам.