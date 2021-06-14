В Новосибирске уже более 50 тыс самозанятых

— 50,5 тысяч самозанятых граждан сегодня насчитывается в Новосибирской области. Это цифра была озвучена в ходе заседания общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, — сообщила на своей странице в соцсети Facebook руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «Опоры России» Наталья Пинигина.

Она напомнила, что с 1 января 2020 года в регионе начал действовать новый налоговый режим для тех, кто работает на себя и не имеет наёмных работников. Плата с доходов от самостоятельной деятельности фиксированная — 4% при расчётах с физическими лицами и 6% — с юридическими. При этом самозанятые предприниматели могут получить налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. ⠀

Общая сумма дохода, полученная всеми налогоплательщиками с момента введения налога: 8 миллиардов 100 миллионов рублей. Сумма уплаченного на территории за этот период налога — 189 млн рублей, то есть в среднем в месяц на одного самозанятого — 550 рублей.