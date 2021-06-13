МРТ и КТ — отличия и преимущества

Записаться на МРТ и КТ диагностику https://mrtnsk.ru/ можно в удобное время. Такое обследование дополняет осмотр и опрос пациента врачом. Важно разобраться, в чем стоит отличие между этими процедурами, в показаниях к их проведению, плюсах и минусах.

Принцип действия КТ и МРТ

КТ представляет собой методику обследования, которая базируется на использовании рентгеновского излучения. Она обеспечивает послойное изучение структуры внутренних органов и сосудов.

МРТ – это безопасный способ диагностики без использования рентгеновских лучей. В ходе такого обследования применяют магнитное поле и радиоволны.

Показания к выполнению процедур

Список основных показаний к выполнению КТ-диагностики включает:

Подозрения на новообразования. Черепно-мозговые травмы. Разрывы внутренних органов.

Процедура позволяет оценивать, в каком состоянии находятся ткани после хирургических вмешательств.

МРТ Альянс позволяет обследовать:

Сосуды различных органов (в основном мозга). Суставы. Позвоночник. Органы брюшной полости и малого таза.

Какими достоинствами и недостатками обладает магнитно-резонансная томография

К достоинствам МРТ относят:

Выдачу трехмерных изображений тканей. Максимальную точность обследования за счет получения изображений в различных проекциях, визуализации внутренних органов. Выявление патологий на ранних стадиях, когда они еще невидны при других обследованиях. Отсутствие ионизирующего излучения и побочных эффектов.

Минусы у процедуры также имеются, но их немного. МРТ довольно дорогостоящий способ диагностики. Такой метод обследования не подходит людям, испытывающим страх перед замкнутым пространством (при использовании закрытого томографа, но есть и наполовину открытые), у которых в теле есть металлические предметы. На протяжении всей процедуры пациенту необходимо сохранять неподвижность. При проведении МРТ плохо визуализируются половые органы.

Продолжительность диагностики зависит от того, какой орган обследуются. Исследование одного органа, к примеру, головного мозга занимает от 7 до 10 минут, брюшной полости – полчаса, полноценное сканирование организма – примерно 60 минут.

Плюсы и минусы КТ

МСКТ (КТ) в Новосибирске менее продолжительная, чем МРТ. Диагностика занимает всего 5-7 минут. Среди других плюсов можно выделить:

Получение четких изображений костной ткани, точное обнаружение опухолей. Возможность проведения обследования при наличии в теле пациента имплантов либо кардиостимулятора. Финансовую доступность.

Минус процедуры состоит в использовании рентгеновского излучения, ее нельзя проводить часто. Такая диагностика противопоказана в период беременности и грудного вскармливания.

Какой метод более информативный

Однозначного ответа дать нельзя, поскольку процедуры применяются для разных целей.

Компьютерную томографию задействуют для диагностики патологий костных тканей и органов, расположенных в грудной клетке.

Магнитно-резонансная томография исследует функциональные способности головного мозга, позвоночника, их сосуды, выявляет новообразования.

КТ больше подходит для диагностики заболеваний половых органов, легких, костной системы.

При помощи МРТ изучают нервную и мышечную ткани, сосуды, хрящи.

Что касается оборудования для проведения этих процедур, то внешний вид аппаратов практически одинаков.

Они представляют собой сложные программно-технические системы, укомплектованные сверхчувствительными датчиками, которые регистрируют проходящие через объект исследования сигналы. Их конструкция предусматривает наличие стола и трубы, внутри которой находится сканер.

Главное отличие между этими процедурами заключается в принципах диагностики. Они базируются на разных технологиях скрининга.

Сходство в том, что и в первом и во втором случае отсутствует физический инвазивный контакт с поверхностью кожи и тканями, что дает возможность получать четкие объемные изображения, диагностирующие малейшие патологии органов без внутреннего вмешательства.

МРТ и КТ могут проводиться с контрастном и без. Использование контрастного вещества делает диагностику более информативной. Но важно учитывать, что оно может вызвать аллергию. К проведению диагностических процедур есть ограничения, о них расскажет специалист на консультации.

В медицинском центре «Альянс» в Новосибирске МРТ и КТ выполняют врачи с большим стажем, внимательно относящиеся к пациентам.