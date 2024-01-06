Кэшбэк за билет в театр по «Карте жителя Новосибирской области» могут получать сибиряки

В Новосибирске расширили систему кэшбэка по «Карте жителя». Теперь можно получать бонусы при покупке билетов в театр и музей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— К программе присоединятся Художественный музей, театр «Красный Факел», Новосибирская филармония, музей «Россия – моя история», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этом году на базе карты жителя будет работать сервис по оплате проезда в общественном транспорте.

Напомним, что в приложении «Карта жителя Новосибирской области» можно получить информацию о доступных льготах, пособиях и иных мерах адресной поддержки. Например, о мерах поддержки при рождении ребёнка и для многодетных семей. Внедрение «Карты жителя Новосибирской области» началось в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что «Карта жителя» станет доступна для новосибирских пассажиров в 2024 году.