18 квартир отдали детям-сиротам и льготникам в Сузунском районе Новосибирской области

Дети-сироты и семьи-льготники получили 18 квартир в Сузунском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Отмечается, что дома были построены за счет средств областного минстроя. Строительство домов началось в июне 2023 года.

— Такой прекрасный новогодний подарок льготники получили благодаря качественной и оперативной работе подрядчиков, — отметил Вячеслав Горшков, глава Сузунского района.

Как подчеркнул спикер Заксобрания Андрей Шимкив, в этом году для всех районов Новосибирской области предусмотрено более 1,8 млрд рублей на строительство 34 домов.

Ранее редакция сообщала о том, что начать строительство небоскребов планируют в 2024 году в Новосибирске.