«Карта жителя» станет доступна для новосибирских пассажиров в 2024 году

В 2024 году в Новосибирской области заработает сервис по оплате проезда в общественном транспорте на базе «Карты жителя Новосибирской области». Новый сервис заменит устаревшие микропроцессорные пластиковые карты «Социальная карта» и позволит внедрить льготы в автобусах по всей области. Согласно соглашению, IT-компания ООО «СберТройка» сможет подключиться к общей системе и интегрировать возможность оплаты проезда в сервис «Карты жителя».

«Планируется, что такой подход облегчит расчеты для перевозчиков и позволит пассажирам использовать одну карту для расчета, а не иметь при себе одну банковскую и одну транспортную. Такое решение позволит гражданам, имеющим льготы на проезд, пользоваться ими на территории всего региона без ограничений. По сути, мы хотим предоставить универсальное и бесшовное решение не только гражданам, но и перевозчикам», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Ранее Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области проводило тестирование такой возможности в пилотном режиме. Участники фокус-группы, которые раньше использовали микропроцессорные пластиковые карты «Социальная карта», первыми получили возможность оценить преимущества сервиса.

В ближайшее время в рамках второго этапа тестирования сервиса проезд со скидкой 50% по Карте жителя станет доступен группе студентов. Чтобы пользоваться льготой, им нужно будет привязать к Карте жителя банковскую карту платежной системы МИР и оплачивать ею проезд. После успешного пилотирования транспортный сервис будет доступен всем новосибирским льготникам.

«Карта жителя объединит многие сервисы и откроет широкие возможности перед жителями области разных социальных групп. Участвовать в наполнении Карты жителя сервисами могут как государственные организации, так и коммерческие», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Предполагается, что обеспечивать возможность расчета по «Карте жителя Новосибирской области» будет оператор АСУОП, которым было стало ООО «СберТройка». Сейчас IT-компания прорабатывает вопрос по внедрению в единую региональную систему, и возможности замены льготных транспортных карт. Замена карт будет осуществляться бесплатно.