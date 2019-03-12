Кешбэк за связь: МегаФон возвращает абонентам 20% от суммы ежемесячного платежа

Мегафон обновил тарифную линейку «Включайся» и запускает новые тарифы. Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, интернет-трафик, SMS, безлимитный доступ к выбранным сервисам, абоненты смогут получать 20% кешбэка от суммы ежемесячных расходов на связь.

Тариф «Включайся! Выбирай» – конструктор в котором абонент сможет самостоятельно определять необходимое количество интернет-трафика, минут, смс и размер кешбэка. Таким образом, пользователь с ежемесячной абонентской платой 530 рублей в месяц получит 600 минут, безлимитный интернет, пакет фильмов на МегаФон.ТВ и 106 рублей кешбэка на счёт.

Накопленную сумму можно потратить на популярные услуги и сервисы и купить: электронные книги, фильмы, музыку, подписки на прессу. А также целиком или частично приобрести любые гаджеты и аксессуары в салонах МегаФона.

— По данным ВЦИОМ, кешбэк – наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые на рынке представляет настоящий кешбэк для всех – мы добавили услугу выгодного кешбэка прямо в тариф абонента. Кешбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь. — замечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. — Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных МегаФон предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» – настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн человек по всей стране.

Тариф запущен 11 марта, подробное описание доступно на сайте.

Фото: пресс-служба компании