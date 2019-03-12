 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В ГЖИ поступило 20 жалоб о начислении двойных платежей за вывоз ТКО

Проводится проверка нарушений.
  • 12/03/2019, 17:05
В ГЖИ поступило 20 жалоб о начислении двойных платежей за вывоз ТКО

По данным ГЖИ Новосибирской области, на сегодняшний день поступило 20 жалоб о двойном начислении. Сейчас проводится проверка нарушений, сообщили в пресс-службе Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия».

Вчера эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» озвучили информацию о незаконном взимании с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в 30 субъектах России. Информация о нарушениях передана в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку данных фактов. Об этом сообщил координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— По итогам третьего этапа мониторинга количество регионов, где с людей взимают двойную плату за ТКО, увеличилось до 30. Только за неделю в адрес «Чистой страны» поступило около 150 жалоб на взимание двойных платежей за утилизацию мусора. Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в Генеральную прокуратуру для проверки. Мониторинг будет продолжаться, — заявил Бурматов.

Согласно федерального списка, на сегодняшний день в числе регионов, где выявлены нарушения в начислениях оплаты за обращения с ТКО, Новосибирская область не представлена.

В числе регионов, где выявлены нарушения в начислениях оплаты за обращения с ТКО, – Тульская, Кировская, Иркутская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская, Пензенская, Московская и Липецкая области, а также Республика Башкортостан, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский и Алтайский край, а также Кабардино-Балкария. По словам Бурматова, лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

Количество обращений в Росреестр продолжает расти

Количество обращений в Росреестр продолжает расти

12/03/2019, 12:33
Количество зарегистрированных прав в феврале выросло на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.
Каждый четвертый новосибирец ощущает угрозу увольнения

Каждый четвертый новосибирец ощущает угрозу увольнения

12/03/2019, 11:58
В сфере «Начало карьеры, студенты» на одно предложение претендуют более 13 претендентов.
МКП «Горэлектротранспорт» объединили с МУП «Автосвязь»

МКП «Горэлектротранспорт» объединили с МУП «Автосвязь»

12/03/2019, 11:32
Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

12/03/2019, 19:04

Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%

12/03/2019, 18:28

Первый дилер Haval появился в Новосибирске

12/03/2019, 18:21

Задолженность по имущественным налогам новосибирцев снизилась на 26%

12/03/2019, 15:30

Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка

12/03/2019, 14:41

Количество обращений в Росреестр продолжает расти

12/03/2019, 12:33

Каждый четвертый новосибирец ощущает угрозу увольнения

12/03/2019, 11:58

МКП «Горэлектротранспорт» объединили с МУП «Автосвязь»

12/03/2019, 11:32

ВТБ Факторинг на треть увеличил финансирование предприятий Западной Сибири

12/03/2019, 11:09

Корпус школы для «Лицея №130 им. академика М. А. Лаврентьева» построит ЗАО РСУ-5 «НГС»

12/03/2019, 10:47

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска