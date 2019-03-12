В ГЖИ поступило 20 жалоб о начислении двойных платежей за вывоз ТКО

По данным ГЖИ Новосибирской области, на сегодняшний день поступило 20 жалоб о двойном начислении. Сейчас проводится проверка нарушений, сообщили в пресс-службе Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия».

Вчера эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» озвучили информацию о незаконном взимании с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в 30 субъектах России. Информация о нарушениях передана в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку данных фактов. Об этом сообщил координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— По итогам третьего этапа мониторинга количество регионов, где с людей взимают двойную плату за ТКО, увеличилось до 30. Только за неделю в адрес «Чистой страны» поступило около 150 жалоб на взимание двойных платежей за утилизацию мусора. Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в Генеральную прокуратуру для проверки. Мониторинг будет продолжаться, — заявил Бурматов.

Согласно федерального списка, на сегодняшний день в числе регионов, где выявлены нарушения в начислениях оплаты за обращения с ТКО, Новосибирская область не представлена.

В числе регионов, где выявлены нарушения в начислениях оплаты за обращения с ТКО, – Тульская, Кировская, Иркутская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская, Пензенская, Московская и Липецкая области, а также Республика Башкортостан, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский и Алтайский край, а также Кабардино-Балкария. По словам Бурматова, лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия.

Фото: Юлия Данилова