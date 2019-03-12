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Задолженность по имущественным налогам новосибирцев снизилась на 26%

На 1 января общий размер задолженности составил 2,8 млрд рублей.
  • 12/03/2019, 15:30
Задолженность по имущественным налогам новосибирцев снизилась на 26%

Почти на 26% уменьшилась задолженность по имущественным налогам физических лиц в Новосибирской области за 2018 год. Общий размер задолженности по имущественным налогам по состоянию на 1 января 2019 г. составил 2,8 млрд руб. (уменьшение с начала года составило 1,2 млрд руб.), сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что в структуре задолженности 75% занимает транспортный налог. По информации отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области, 15 плательщиков имеют задолженность по транспортному налогу свыше 1 млн руб. каждый. У 64 жителей Новосибирской области размер задолженности составляет от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Почти 3 тыс. плательщиков должны по 100-500 тыс. руб.

— Самая большая общая сумма долга – 942 млн руб. – приходится на тех новосибирцев, которые должны по транспортному налогу от 10 до 100 тыс. руб. Таких более 34 тыс. человек, — отметили в УФНС.

Самая многочисленная группа должников (179 тыс. человек) – те, кто должны перечислить в бюджет от 1 до 10 тыс. руб. Общая сумма задолженности у них составляет 570 млн руб.

— Имущественные налоги физических лиц полностью идут в региональный и местные бюджеты. Выполняя свои налоговые обязательства, новосибирцы вносят непосредственный вклад в развитие дорожной инфраструктуры региона, способствуют росту благосостояния, качества и безопасности своей жизни, жизни своих детей, — отметила заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Светлана Селиверстова.

Фото: Юлия Данилова

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