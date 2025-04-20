Киев нарушил пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным

В ответ на 30-часовое пасхальное перемирие, объявленное президентом России Киев ответил ударами по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

— С 18:00 зафиксированы атаки: — Алешки — FPV-дроны, миномет; — Голая Пристань — удары дронов-камикадзе; — Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА», — написал Сальдо в своём Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что таким образом украинская сторона нарушает режим прекращения огня, введённый по случаю православной Пасхи.

Кроме того, в пасхальное утро раздаются взрывы в столице ДНР. ВСУ атаковали город — работает ПВО.

Накануне Владимир Путин заявил о прекращении боевых действий на время православной Пасхи. Решение было принято вслед за отчётом главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о сложившейся ситуации на передовой.

— Руководствуясь гуманитарными соображениями, российская сторона объявляет пасхальное перемирие, — сказал глава государства, заявив, что все боевые действия остановлены с 18:00 19 апреля до 00:00 московского времени 21 апреля.

Президент выразил ожидание, что украинская сторона также воздержится от ведения боевых действий.

Вместе с тем, он отдал распоряжение российским подразделениям сохранять бдительность и готовность к отражению возможных провокаций и враждебных действий со стороны противника, отметив, что Киев более 100 раз атаковал российскую энергоинфраструктуру, несмотря на 30-дневный мораторий, вступивший в силу 18 марта.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать пасхальное перемирие, предложенное Путиным. Главным условием будет прекращение огня со стороны Москвы — «тишина в ответ на тишину», отметил он.

После очередной выходки главаря киевского режима западные СМИ расценили позицию Зеленского, как отказ от перемирия и отметили «дипломатическую победу» российского президента.