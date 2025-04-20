С 20 апреля в Новосибирской области запретили ловить рыбу

В Новосибирской области с 20 апреля вступил в действие нерестовый запрет на вылов рыбы. Такие меры приняты Министерством сельского хозяйства РФ, чтобы не допустить истощения рыбных запасов и сохранения биоразнообразия водных бассейнов региона.

Нерест у рыб происходит весной, и от его успеха напрямую зависит популяция водной фауны. Чем больше рыбы сумело размножиться — тем больше рыбы будет в водоёмах. Если ловить во время сезона размножения и в местах нереста, популяция сократится или исчезнет совсем. Поэтому бесконтрольная ловля в этот период считается браконьерством.

Во время нереста традиционно запрещается рыбалка с лодки.

Правила рыболовства в данный период закреплены в приказе Минсельхоза России №646 от 30.10.2020 «Об утверждении Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» и действуют до 1 сентября 2027.

Рыболовное «вето» в Новосибирской области продлится до 15 июня. Сроки ограничения варьируются в зависимости от водоёма. Так на Оби со всеми притоками и пойменными водоёмами — с 20 апреля по 20 мая. На бессточных озерах с впадающими реками — с 25 апреля по 25 мая. На реке Обь от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощёково — с 20 мая по 15 июня.

В период моратория рыбалка разрешена только с берега и на удочку и не более 10 кг улова в день на одного рыбака.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирской области попал под уголовную статью после рыбалки в период нереста. Используя запрещённые для лова предметы, он незаконно выловил 16 карасей, 4 язя, 3 леща, плотву и 4 окуня, чем нанёс ущерб государству в размере 17,5 тысяч рублей.