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Большинство популярных у новосибирцев пляжей не готовы к аккредитации

  • 20/04/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Большинство популярных у новосибирцев пляжей не готовы к аккредитации
В 2026 году они не смогут открыться, если не войдут в федеральный реестр

Всего два пляжа Новосибирской области вошли в реестр Росаккредитации. Один расположен в Бухте Лазурная, второй — на базе отдыха «Былина». По новому федеральному законодательству, вступившему в силу с 1 января 2025 года, до 1 сентября все пляжи России должны войти в реестр, в противном случае им будет запрещено официально работать.

— Пока ни один пляж, расположенный рядом с Новосибирском, не изъявил желание пройти обязательную аттестацию, в том числе муниципальные объекты, — сообщила Infopro54 аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь.

По ее словам, для включения в реестр пляж должен соответствовать санитарным нормативам. Кроме того, в реестр нужно подать информацию о месте нахождения пляжа с геолокацией, адресе его расположения, протяженности и ширине пляжа, фото- и видеоматериалы, подтверждающие соответствие пляжа требованиям к категориям пляжей. При этом на объектах должны работать квалифицированные спасатели.

Стоит отметить, что сезон 2025 года без аккредитации пляжи Новосибирской области еще отработают, а в 2026 году уже не смогут открыться.

Напомним, в прошлом сезоне в Новосибирской области работали 13 пляжей: десять общественных и три на базах отдыха. В Новосибирске были открыты шесть мест для купания, в Бердске — три, по одному пляжу ― в Тогучине и поселке Кольцово, а также два пляжа в Новосибирском районе. Один из самых популярных у новосибирцев и гостей региона Центральный пляж Академгородка сейчас находится в процессе передачи с федерального на муниципальный уровень.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство парка «Звезда», где расположен один из популярных у новосибирцев пляжей.  Кроме того, масштабное развитие также планируется на городском пляже «Наутилус»

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Реестр Росаккредитации пляжи Новосибирска


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