«Кино, вино и домино для директора»

Праздничное заседание началось с дегустации французских вин и рассказа Франсуа Фурнье (Франция), шеф — повара и владельца ресторана «Pardon my french» и азиатского бистро «No spicy, please» о новогодних гастрономических традициях жителей Франции и рекомендуемых сочетаниях разных блюд с дегустируемыми винами.

Франсуа Фурнье доказал, что сочетание блюд и вина по принципу «белое к рыбе, красное к мясу», работает далеко не всегда. Дал несколько примеров сочетаемости продуктов и напитков на новогодних праздниках у французов, таких как: общеизвестная пара — устрицы и шампанское; небольшой блинчик с семгой к белому вину; а также мясной рулет, улитки, гратен и фондю к красному вину. Удивил шеф — повар участников тем, что фуа-гра бывает не только в виде паштета, а еще и жаренное и в виде супа. Участников обрадовал комментарий Франсуа о том, что шампанское вполне можно сочетать с селедкой, главное, не сочетать игристые вина с шоколадом.

Рассказ шеф-повара сопровождался яркими слайдами и интересной информацией о винах и сортах винограда, о винодельнях и об истории возникновения вин. Об этом рассказала Челядинова Антонина, кавист сети магазинов «СОМЕЛЬЕ», предложив участникам попробовать несколько прекрасных вин Франции, которые легко можно приобрести в их сети и порадовать себя в Сибири французскими вкусами и ароматами.

Карасов Дмитрий, корпоративный фотограф, контент-стилист, поднял тему вольной и невольной публичности каждого человека в нашем мире и ввел такое понятие, как «говорящее фото» в социальных сетях, на сайтах и других Интернет ресурсах. Его выступление было актуально в канун нового года тем, что участники клуба получили возможность понять, откорректировать или изменить те фотографии, которые они планируют выставлять в следующем году. Дмитрий ответил на вопросы и предложил свои услуги в качестве эксперта.

На протяжении всего вечера разыгрывались подарки от партнеров, участники с радостью принимали призы и позировали для фотографа, учитывая его рекомендации, которые услышали в его же выступлении.

В завершающей части вечера Снегурочка попросила участников позвать Дед Мороза, чем вызвала детское веселье у почтенной публики; а Дед Мороз поддержал шутками и веселыми заданиями атмосферу праздника. Вместе они провели игру «Тайный Санта», в которой активно участвовали почти все присутствующие, заранее приготовившие небольшие презенты.

Новый Год получился действительно настоящим, потому что практически каждый участник этого заседания унес с собой новогодний подарок либо из игры «Тайный Санта», либо полученный от наших друзей-партнеров.

В конце вечера в зале появилась вкусная, съедобная и светящаяся елка от наших любимых и постоянных партнеров «Кондитерской семьи Воробец»!

Завершилось мероприятие далеко за 22:00 бесконечными поздравлениями друг друга, дружескими фотографиями в разных локациях и задушевными беседами с мандаринами и конфетами.

С наступающим Новым 2020 Годом!

Следующее заседание Клуба Директоров 27 февраля 2020 года.

Тема: «Управленческие факапы: делаем выводы!».

Фото предоставлены Клубом Директоров