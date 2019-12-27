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Систему мониторинга родовспоможения Ростеха внедрят на других территориях

Система успешно показала себя в 11 регионах России.
  • 27/12/2019, 10:54
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«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации Госкорпорации Ростех, внедрила систему мониторинга родовспоможения в 11 регионах России, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Отмечается, что система мониторинга беременных обеспечивает поддержку ключевых процессов родовспоможения. Она помогает ставить пациенток на учет, при необходимости разделяя их по группам риска, автоматизирует контроль прохождения плановых консультаций, инструментальных и лабораторных исследований, а также составляет расписание приемов и формирует данные медицинской статистики. Разработка подходит для применения в любых профильных медучреждениях: фельдшерско-акушерских пунктах, женских консультациях, роддомах и перинатальных центрах.

С этого года система начала функционировать в Приморском крае, в нее уже введены данные более 8000 пациенток. Все акушеры-гинекологи, работающие с ней, прошли обучение и сертификацию. С 2017 года решение успешно эксплуатируется в Тульской, Нижегородской, Тамбовской, Саратовской, Челябинской, Новосибирской, Томской и Сахалинской областях, в Ставропольском крае и Республике Северная Осетия — Алания.

В информсистему здравоохранения области интегрируют телемедицину

В информсистему здравоохранения области интегрируют телемедицину

— Система мониторинга беременных – еще одна разработка в линейке решений Ростеха для цифровизации отечественной системы здравоохранения. Она позволяет предоставлять высокоэффективную помощь всем будущим мамам, вне зависимости от места проживания. Система проверена временем и успешно показала себя в 11 регионах России. Мы собираемся расширить охват и внедрить решение в других субъектах, — отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В системе содержатся биометрические данные пациентки, сведения о перенесенных заболеваниях и медицинских анализах, результаты УЗИ и КТГ. Основываясь на этих данных, решение способно предсказывать возможные риски, связанные с состоянием женщины, и давать подсказки врачу, у которого она наблюдается.

Продукт легко интегрируется с государственными информационными системами в сфере здравоохранения и другими программными продуктами.

Единая государственная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) создается с 2011 года. С 2014-го развитием и поддержкой ЕГИСЗ занимается Ростех. Работы по реализации проекта выполняет дочерняя структура Госкорпорации – Национальный центр информатизации (НЦИ). «БАРС Груп» является соисполнителем по созданию системы. Напомним, компания «БАРС Груп» с 2013 года занимается развитием проекта медицинской информационной системы в Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- TerriC

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