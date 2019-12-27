«Золотое кольцо Сибири» планирует войти в нацпрограмму «Моя Россия»

— При разработке маршрута «Золотое кольцо Сибири» была проведена экспертиза более 100 туристских объектов. Созданы два маршрута. Основной (протяженностью 10 тысяч км), включает в себя 9 регионов округа, — пояснила InfoPro54 член федеральной комиссии Русского географического общества по развитию туризма, исполнительный директор Томского отделения РГО, кандидат географических наук Юлия Калюжная.

По предварительным данным, гранд-маршрут продолжительностью 16 дней для группы 15-20 человек обойдется примерно в 65 тысяч рублей на человека. Для небольшой группы — по 100 тысяч рублей. В цену войдет транспортная логистика, проживание, экскурсионные и развлекательные программы, традиционная кухня. В каждом регионе предусмотрено посещение от 3 до 10 культурно-исторических, природных и этнографических объектов. Малый тур, включающий посещение 5 регионов и рассчитанный на 7 дней, обойдется в 30 тысяч рублей.

Юлия Калюжная пояснила, что от Новосибирска в «Золотое кольцо Сибири» (в большой и малый туры) пока попала только обзорная экскурсия по городу, рассчитанная на 3-4 часа без ночевок, с посещением театра оперы и балета, а также знакомство с сибирской кухней и архитектурными достопримечательностями. В перспективе список может быть расширен, если интерес к этому проявит регион и местные туроператоры. Кроме того, сами туристы могут, познакомившись с регионом, в следующий раз вернуться и изучить его достопримечательности самостоятельно.

— До лета 2020 года мы планируем работать с регионами на предмет развития экскурсионных точек, встречаться с гидами, переводчиками. В августе намерены провести информационно-медийный тур с участием экспертов, блогеров, а также представителей СМИ. Старт проекта намечен на 2021 год, — уточнила собеседница InfoPro54. — Регионам мы предлагаем вносить местные достопримечательности, которые могут заинтересовать туристов, в профильные разделы на нашем сайте.

Для запуска проекта, по ее словам, регионам и инфраструктурным компаниям необходимо решить ряд вопросов: добавить авиасообщение по маршруту Улан-Удэ – Кызыл, оснастить современными вагонами маршруты по направлениям Иркутск – Наушки (362И), Абакан – Барнаул (675Н), Бийск – Томск (602Н), организовать благоустроенные остановочные комплексы на автодороге Балыкча–Акташ (Республика Алтай), а также подключить сотовую связь на нескольких участках Республики Алтай и Красноярского края. К операторам туристического и инфраструктурного рынка ключевое требование — улучшить качество сервиса.

Целевой аудиторией проекта «Золотое кольцо Сибири» является внутренний потребитель, но разработчики намерены активно работать и с внешним туристом, чтобы за счет межрегиональной коллаборации привлекать внимание к России. Для этого проект будет участвовать в выставках совместно с Ростуризмом. В планах на 2021 год — войти в национальную программу по развитию детского туризма «Моя Россия» и федеральную целевую программу с туристскими проектами для школьников.

— В 2020 году мы планируем доработать все документы и выйти с социальным проектом для школьников на региональные правительства территорий Сибирского федерального округа, а также на федеральный уровень. Мы считаем, что в нацпроект необходимо заложить средства для субсидирования таких программ, в том числе при софинансировании регионов, так как это возможность познакомить детей с географией и историей Сибири, — пояснила Калюжная.

С этим предложением на минувшей неделе она также выступала на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе. Сергей Меняйло рекомендовал регионам взять эту тему в работу.

Фото предоставлено Юлией Калюжной