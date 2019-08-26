Новосибирская таможня за семь месяцев выдала 613 ПТС на ввоз ТО из-за границы

За 7 месяцев 2019 года в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) резко увеличилось количество выданных паспортов транспортных средств (ПТС) физическим лицам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в указанный период времени таможенными органами СТУ было выдано 1244 ПТС на транспортные средства ввозимые физическими лицами, что в 3 раза больше, чем в январе-июле 2018 года.

Лидерами роста стали Новосибирская (613 ПТС при росте в 4,4 раза) и Алтайская (327 ПТС при росте в 4,3 раза) таможни. В 2,5 раза до 95 увеличилось количество ПТС, выданных физическим лицам Кемеровской таможней. Удвоился данный показатель в Красноярской (43 ПТС) и Иркутской (16 ПТС) таможнях.

— Основными странами, из которых были ввезены в указанные транспортные средства, являются страны Евразийского экономического союза: Киргизская Республика – 752 ПТС, Республика Казахстан – 336 ПТС, Республика Армения – 64 ПТС, Республика Беларусь – 46 ПТС, — уточнили в СТУ.

В СТУ подчеркивают, что одной из причин многократного увеличения случаев выдачи ПТС на автотранспорт, ввозимый с территории государств – членов ЕАЭС, стал ввоз на территорию Киргизской Республики большого количества автомобилей по более низким ставкам таможенных платежей в сравнении с действующими ставками на территории Российской Федерации до ее вступления в ЕАЭС.

Кроме того, на 69% увеличилось количество ПТС, выданных на транспортные средства, ввезенные юридическими лицами. С января по июль 2019 года таможенными органами Сибири было выдано 2727 ПТС на транспортные средства, ввозимые юридическими лицами против 1602 ПТС в аналогичном периоде 2018 года.

Наибольший рост количества выданных юридическим лицам ПТС отмечен в Новосибирской таможне (почти в 7 раз до 662 ПТС). Значительно, в 2,7 раза, данный показатель вырос в Иркутской таможне (181 ПТС). Снижение на 25% количества выданных юридическим лицам ПТС зафиксировано в Красноярской таможне (301 ПТС).

Основную часть ввезенных юридическими лицами транспортных средств составили легковые автомобили, автобусы и мотоциклы из Китая.

Фото: пресс-служба СТУ