Киров станет новогодней столицей России в 2024-2025 году

Киров получит статус «Новогодней столицы России» в 2024-2025 годах. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграмм-канале.

— Киров станет новогодней столицей России на 2024-2025 годы. Идею прорабатывали несколько месяцев, буквально на днях Минкультуры России поддержало нашу инициативу. Летом отпразднуем 650-летие, а следом ждем гостей на Новый год, — подчеркнул Александр Соколов.

В 2023 году «Новогодней столицы России» был Новосибирск, в 2024 году это статус получил Суздаль, а далее эстафету примет Киров. Власти рассчитывают, что наделение города статусом «Новогодняя столица России» послужит значительным стимулом для развития туризма и индустрии гостеприимства в регионе, создания современных общественных пространств и раскрытия культурного потенциала области во всероссийском масштабе.

Главным событием новогоднего празднования в Кирове должна стать «Вятская ярмарка». Предполагается организовать ее в том числе и с целью привлечения местных товаропроизводителей.

— Было предложение основной концепцией объявить «Васнецовский Новый год», поскольку в Кировской области есть персонаж — Васнецовская Снегурочка. Кроме того, много сказочных персонажей отражены в творчестве художников братьев Васнецовых. Будем знакомить гостей с историей искусства и культурными традициями нашего края, — отметил Соколов.

Планируется, что вятская ярмарка стартует в конце ноября 2024 года, когда в Кировской области устанавливается зимняя погода.

Ранее редакция сообщала о том, что статус «Новогодняя столица России» повлиял на интерес туристов к Новосибирску.