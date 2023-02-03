Статус «Новогодняя столица России» повлиял на интерес туристов к Новосибирску

Новогодние каникулы подстегнули в стране спрос в сфере услуг. Об этом говорят данные опроса, проведенного Банком России. Выросла популярность внутреннего туризма, люди активно бронировали гостиницы, повысился интерес к экскурсиям. В этом году Новосибирск стал одним из популярных направлений для внутреннего туризма, сообщила в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

По стране спрос на внутренний туризм и услуги общепита превысил прошлогодние показатели. Интерес для путешественников представляли центральные регионы России и традиционные регионы-«магниты» — Краснодарский край и Санкт-Петербург.

— Свою долю от общего турпотока получила и Сибирь. Например, Новосибирск был «Новогодней столицей России». Крупные отели сообщали о резком росте бронирования, а туристические гиды были расписаны на все праздничные дни. Кроме того, увеличился поток туристов на Алтай. Некоторые авиакомпании, чтобы удовлетворить высокий спрос, даже запускали дополнительные рейсы, — подчеркнула Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Стоит отметить, что 41% предприятий сферы услуг, опрошенных Банком России, испытывали дефицит кадров. В качестве основной меры для привлечения и удержания специалистов многие организации повышали зарплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что на каждую удаленную вакансию в Новосибирске приходится 14 резюме.