«Вкусно — и точка» предлагает своим гостям аналог бигмака

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» появился аналог бигмака. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами продаются вместо бигмака. Для бургера разработали особый соус с одноименным названием.

О том, что в ассортимент «Вкусно — и точка» вернутся «Биг Мак» и десерт «Макфлурри», стало известно летом прошлого года. Тогда представители компании заявили, что в бургере заменят ингредиенты соуса, а в десерте — технологию приготовления, которая изначально была запатентована американской сетью. Однако предприниматели заверяли, что вкус упомянутых блюд не изменится.

Напомним, руководство ООО «Система ПБО» подавало заявку на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в Казахстане, однако до сих пор она находится на рассмотрении экспертной организации.

Ранее редакция сообщала, что в Омске будет перезапущена доставка «Вкусно – и точка».

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