Китаец, проживающий в Иркутске, пытался вывезти крупную партию изделий из золота и серебра

Новосибирские таможенники перекрыли канал контрабанды ювелирных изделий в Китай, сообщает пресс-служба СТУ.

— Сотрудники новосибирской таможни выявили крупную партию изделий из золота и серебра общей стоимостью 3,7 млн рублей, которую под видом сувениров пытался вывезти в почтовых отправлениях из России в Китай проживающий в Иркутске уроженец КНР.

По данным пресс-службы ведомства, отправителями посылок мужчина указал своих родственников – отца, мать и малолетнего ребенка. Ценности были отправлены с интервалом в несколько дней из Иркутска и задержаны инспекторами новосибирского почтового таможенного поста в процессе контроля.

В почтовых отправлениях вместо заявленных в таможенных декларациях сувениров пересылались кольца, браслеты, цепочки из золота и серебра со вставками из драгоценных камней природного происхождения – алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, а также бусы из янтаря, бирюзы, жемчуга и нефрита.

В ходе обыска в квартире у мужчины таможенники обнаружили предметы и документы, подтверждающие его причастность к совершению преступления. Возбуждены уголовные дела.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и крупный денежный штраф.