Китаец, проживающий в Иркутске, пытался вывезти крупную партию изделий из золота и серебра

Новосибирские таможенники перекрыли канал контрабанды ювелирных изделий в Китай, сообщает пресс-служба СТУ.
— Сотрудники новосибирской таможни выявили крупную партию изделий из золота и серебра общей стоимостью 3,7 млн рублей, которую под видом сувениров пытался вывезти в почтовых отправлениях из России в Китай проживающий в Иркутске уроженец КНР.
По данным пресс-службы ведомства, отправителями посылок мужчина указал своих родственников – отца, мать и малолетнего ребенка. Ценности были отправлены с интервалом в несколько дней из Иркутска и задержаны инспекторами новосибирского почтового таможенного поста в процессе контроля.
В почтовых отправлениях вместо заявленных в таможенных декларациях сувениров пересылались кольца, браслеты, цепочки из золота и серебра со вставками из драгоценных камней природного происхождения – алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, а также бусы из янтаря, бирюзы, жемчуга и нефрита.
В ходе обыска в квартире у мужчины таможенники обнаружили предметы и документы, подтверждающие его причастность к совершению преступления. Возбуждены уголовные дела.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и крупный денежный штраф.
Фото предоставлено пресс-службой СТУ
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