PNK Group хочет построить индустриальный парк в Пашино

— Вблизи Пашино мы планируем создать индустриальный парк, в котором будут возведены проекты промышленно-складского назначения площадью более 400 тысяч кв. м. Совокупный объем инвестиций — 14 млрд рублей. Объект будет реализован в течение 6 лет, приступить к работе мы готовы уже в этом строительном сезоне, — сообщил на инвестиционном совете Новосибирской области директор ООО УК «А Класс Капитал» (входит в PNK Group) Дмитрий Пелевин.

Он напомнил, что PNK Group работает на новосибирском рынке уже несколько лет. В портфеле группы около 430 тысяч построенных кв. м индустриальной недвижимости: завод по производству питьевой воды в Советском районе Новосибирска, завод по производству минеральной воды в Чановском районе, индустриальный PNK парк Толмачево и логистический центр «Почты России».

— По нашей статистике, на каждые 10 тысяч м индустриальной недвижимости работает 100 человек, то есть в новом парке будут создано около 4 тысяч рабочих мест. Рентабельность продаж накопительным итогом за 6 лет составит 21%, внутренняя норма доходности — 14%, чистый дисконтированный доход — 5,3 млрд рублей, — перечислил Пелевин. — Уже в ходе реализации проекта область начнет получать налоговые поступления в бюджет в размере 1,2 млрд рублей в год.

В качестве меры поддержки инвестор попросил признать проект масштабным, а также предоставить три участка без торгов.

— Проект масштабный, так как серьезно повлияет на развитие территории, — согласился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Я предлагаю администрации Новосибирского района скорректировать план социально-экономического развития и документы территориального планирования, чтобы гармонично спланировать развитие этой территории, предусмотреть резервы для инфраструктуры, необходимой инвестору, в том числе транспортной, возможности жилищного строительства для обеспечения деятельности парка.

Кроме того, глава региона поручил районной администрации оперативно рассмотреть все вопросы по выдаче разрешительных документов, чтобы инвестор смог быстро выйти на площадку.

В общей сложности в портфеле PNK Group сегодня 37 индустриальных парков в разных регионах страны. Новосибирск входит в тройку ключевых территорий для развития, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. PNK Group инвестирует в парки собственные средства, а также средства инвесторов, затем привлекает резидентов: арендаторов и покупателей промышленной недвижимости. В роли инвесторов выступают банки (ВТБ, Сбербанк и т.д.), в также Российский фонд прямых инвестиций в сотрудничестве с зарубежными инвестиционными фондами.