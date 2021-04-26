Ученые НГТУ разработали рецепты десертов с полезным и дешевым меланином из гречишной лузги

Ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали технологию дешевого и эффективного извлечения меланина из гречишной лузги, сообщает Управление информационной политики НГТУ. На исследование получен грант Российского научного фонда.

Преимущество новой технологии сибирских ученых в том, что меланин получают из фактически бесплатного сырья: гречишная лузга является природным материалом, который остается после переработки сырья гречихи на крупяных заводах.

Технология химиков ИХТТиМ — это реакция по извлечению меланина из гречишной лузги в специальных мельницах.

—У нас не будет много растворителей, большого количества отходов, которые нужно утилизировать. Мы можем контролировать процесс: когда надо ─ окисляем, когда надо ─ восстанавливаем, — рассказал руководитель лаборатории Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Игорь Ломовский.

Партнеры по гранту — студенты НГТУ НЭТИ — разрабатывают рецепты десертов серии функционального питания. К примеру, мусс с добавлением клюквы и порошка гречихи: оригинально и суперполезно.

Сейчас меланин широко используют в производстве БАДов и лекарственных средств. Но перспектива получения большого количества «дешевого» вещества с помощью новой технологии заставляет искать новые сферы его применения. Этим занимаются ученые и студенты НГТУ НЭТИ. Совместно с сотрудниками Института органической химии и химии твердого тела СО РАН учеными кафедры технологии и организации пищевых производств (ТОПП) и их студентами из оболочек гречихи был получен тонкодисперсный порошок, содержащий значительное количество пищевых волокон и меланин. Порошок обладает высокой антиоксидантной активностью. В результате были получены функциональные десерты с повышенной антиоксидантной активностью: крем из ягод жимолости и шоколадный крем с добавлением тонкодисперсного порошка гречихи, шоколадный крем с меланином, а также мусс из ягод жимолости с добавлением меланина. Десерты с добавлением порошка гречихи имеют незначительный привкус и запах гречихи, однако, по мнению разработчиков, это не портит картины органолептического профиля продукта.

— Мы выбрали оболочки зерна гречихи, являющиеся отходами при производстве гречневой крупы, потому что они имеют невысокую стоимость. При этом сырье отличается высокой пищевой ценностью, легкой усвояемостью, большим содержанием клетчатки и меланина, обладающего очень значительной антиоксидантной активностью. Содержание клетчатки, белка, крахмала и микроэлементов в оболочках зерна гречихи делает возможным их использование в качестве источника биологически активных веществ, — поясняет магистрант факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Кристина Серасутдинова.

В перспективе — использование порошка из лузги гречихи и меланина в других продуктах питания.