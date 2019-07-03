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Долгострой с 16-летней историей введен в эксплуатацию в Новосибирске

Порядка 300 обманутых дольщиков восстановили свои права.
  • 03/07/2019, 10:37
Долгострой с 16-летней историей введен в эксплуатацию в Новосибирске

В результате совместных действий министерства строительства Новосибирской области, мэрии областного центра и прокуратуры Новосибирской области 2 июля 2019 года введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, расположенный по улице Залесского, 6 в Заельцовском районе города Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, ввод дома в эксплуатацию позволил восстановить права порядка 300 «обманутых дольщиков».

Строительство дома началось в 2003 году. После банкротства в 2010 году ООО «Гарантсервисстрой», привлекавшего денежные средства на строительство объекта, граждане, вложившие денежные средства в строительство объекта, стали в судебном порядке признавать права собственности на доли в объекте незавершенного строительства. После чего права застройщика были переданы ЖСК «Залесский».

В период 2014-2015 года в рамках действия закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» был подготовлен и проведен конкурс с целью разрешения ситуации, связанной с наличием «обманутых» дольщиков при строительстве жилого дома. В результате конкурсных мероприятий ЖСК «Залесский» было перечислено на завершение строительства 226 млн. рублей. Кроме того, дольщиками в рамках ЖСК осуществлен сбор дополнительных средств на достройку объекта.

Напомним, что на прошлой неделе из реестра «проблемных объектов» региона исключён ещё один долгострой в областном центре – на улице Сухарная.

Всего на территории Новосибирской области начиная с 2010 года введено в эксплуатацию более 100 «проблемных» объектов. В июне 2019 года ходе Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в области долевого строительства практическая деятельность правительства Новосибирской области по вопросу решения проблемы «обманутых дольщиков» признана одной из лучших в России.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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