Классным руководителям доплатят

— Сегодня на территории области классные руководители за счет средств областного бюджета получают доплату в размере 1 тыс рублей в месяц. Доплата, которая озвучена главой государства — 5 тыс рублей ежемесячно — это будет серьезная добавка. При этом региональная доплата сохраняется и будет регулярно индексироваться, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По данным правительства, на 1 сентября 2019 года в регионе было открыто 17638 классов, где работало соответствующее количество классных руководителей. С учетом сдачи новых школ и создания новых классов, на 1 сентября 2020 года в регионе должно быть 18322 классных руководителя.
— Все будут получать доплаты, озвученные главой государства, — заявил Травников.
Он также напомнил, что сегодня на федеральном уровне ведется дискуссия об изменении системы оплаты труда, повышению постоянной фиксированной части в зарплате учителей и сокращению переменной части. В Новосибирской области этот вопрос решен по согласованию с профсоюзом образования в начале 2019 года.
— Если будут какие-то дополнительные решения на федеральном уровне, то нам придется немного скорректировать решения, принятые год назад, — не исключил губернатор. — Но основной принцип в нашей области уже исполнен: постоянная часть зарплаты учителей увеличена.
Фото: pixabay.com, автор- jerrykimbrell10
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