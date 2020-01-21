Классным руководителям доплатят

— Сегодня на территории области классные руководители за счет средств областного бюджета получают доплату в размере 1 тыс рублей в месяц. Доплата, которая озвучена главой государства — 5 тыс рублей ежемесячно — это будет серьезная добавка. При этом региональная доплата сохраняется и будет регулярно индексироваться, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным правительства, на 1 сентября 2019 года в регионе было открыто 17638 классов, где работало соответствующее количество классных руководителей. С учетом сдачи новых школ и создания новых классов, на 1 сентября 2020 года в регионе должно быть 18322 классных руководителя.

— Все будут получать доплаты, озвученные главой государства, — заявил Травников.

Он также напомнил, что сегодня на федеральном уровне ведется дискуссия об изменении системы оплаты труда, повышению постоянной фиксированной части в зарплате учителей и сокращению переменной части. В Новосибирской области этот вопрос решен по согласованию с профсоюзом образования в начале 2019 года.

— Если будут какие-то дополнительные решения на федеральном уровне, то нам придется немного скорректировать решения, принятые год назад, — не исключил губернатор. — Но основной принцип в нашей области уже исполнен: постоянная часть зарплаты учителей увеличена.

По данным Новосибирскстата, в первом полугодии 2019 года средняя зарплата работников, занятых в сфере начального, основного и среднего образования составляла более 34 тыс рублей.

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