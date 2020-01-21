Количество получателей «путинского пособия» в области увеличится

Президент РФ (в послании Федеральному Собранию) предложил ежемесячные выплаты на детей продлить до достижения ими возраста 7 лет включительно. Это одна из мер, которая будет применяться с 1 января 2020 года.

— Мы рассчитали какое количество новых получателей субсидий в связи с этим может быть в регионе. Сегодня у нас проживает около 30 тыс детей в возрасте от 3 до 7 лет, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

О каком объеме средств при этом может идти речь он не уточнил, так же как и не прокомментировал размер субсидии, но отметил, что она будет индексироваться.

В целом, в регионе сегодня действует 26 мер поддержки семей с детьми. Как результат, не смотря на эффект демографической ямы и снижение рождаемости, наблюдается рост количества рождений третьих и последующих детей. Сегодня в области проживает 42,6 тыс многодетных семей (142 тыс детей). В 2019 году в регионе родилось 12436 первенцев, 10575 вторых детей.

— Мы ожидаем, что в 2020 и последующем году дополнительные меры поддержки, озвученные президентом, смогут получить около 25 тыс новосибирских семей, — говорит Травников. — При этом в нашей области в полном объеме будут сохранены льготы и выплаты, которые предусмотрены региональным законодательством.

Законопроект о продлении ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (так называемое «путинское пособие») президент подписал в августе 2019 года. Он вступил в силу с 1 января 2020 года. Компенсационная выплата равна детскому прожиточному минимуму, прописанному в регионе. В Новосибирской области за 3 квартал 2019 года — 11698 руб (ранее с 1,5 до 3 лет пособие составляли 50 рублей в месяц). Пособие можно получить если на одного члена семьи приходится меньше двух размеров регионального прожиточного минимума. Для Новосибирской области это 11 475 руб *2 = 22950 руб на человека.

Пособия с 1,5 до 3 лет перечисляются только на детей рожденных после 1 января 2018 года. По пособиям с 3 до 7 лет временные рамки пока не известны.

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