Сибирь занимает третье место по количеству заявок в Kaspersky Exploring Russia

Евгений Касперский (генеральный директор «Лаборатории Касперского»), известный своей любовью к путешествиям, 6 мая запустил туристический акселератор, призванный поддержать молодые проекты из этой сферы, которые в условиях пандемии лишились не только потенциальной поддержки со стороны больших игроков, но и возможности заявить о себе на этапе запуска.

С момента запуска акселератора было прислано более 500 заявок из 47 стран. 74% из них пришлось на Россию, для раскрытия туристического потенциала которой и будут применены лучшие идеи. Лидируют города Центрального федерального округа (46,5%), второе место – у Северо-Западного ФО (14,6%), третье – у Сибирского ФО (8,2%).

Отмечается, что Новосибирск вошел в пятерку самых активных городов-участников. Самым популярным направлением среди сибирских стартапов стал Travel Tech – технологические решения в сфере туризма, на них пришлось около половины всех заявок. Далее идет Social Tech – стартапы, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма. Затем – Infrastructure Track – проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России. Набирает популярность направление Sustainability – бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие окружающей среды и экологии.

Лидером среди европейских стран по числу участвующих стартапов стала Великобритания. Также в мировую пятерку вошли США, Малайзия, пятое место поровну делят Польша и Италия. Акселератору удалось объединить все части света, за исключением, пожалуй, Антарктиды. А жюри рассмотрело заявки из самых неожиданных уголков планеты – от Колумбии до Австралии.

— Проект Kaspersky Exploring Russia призван собрать самые яркие и перспективные идеи в сфере туризма, поддержать их создателей в дальнейшей реализации и подготовить почву для преодоления кризиса. Чтобы попасть в акселератор Kaspersky Exploring Russia, участникам не обязательно было иметь уже готовый бизнес-проект, он мог существовать в качестве идеи лишь в голове у создателей. Также не было ограничений по географической «прописке» проектов. Подать заявку мог гражданин или резидент любой страны, — рассказали в компании.

Прием заявок завершился 29 мая. Далее жюри – в лице Евгения Касперского, представителей «Лаборатории Касперского» и ведущих экспертов туристического бизнеса – отберет 10 самых ярких и интересных проектов. Финалисты смогут прокачать свои знания в рамках серии онлайн мастер-классов и лекций. На них ведущие представители индустрии поделятся своим опытом и расскажут, как строить успешный бизнес: от создания финансового плана до маркетинговой стратегии.

25 июня члены жюри назовут троих победителей. Проект-победитель, занявший первое место, получит грант на профильное для своего бизнеса онлайн-обучение. Серебряный призер получит PR- и маркетинговую поддержку своего проекта. Бронзовый призер получит подписку на специальный софт, направленный на решение своих бизнес-задач.

Евгений Касперский надеется, что эта инициатива поможет талантливым предпринимателям получить новые знания и навыки и найти инвестиции для реализации идей, призванных развить туристический бизнес. А вместе с индустрией, он надеется открыть Россию с новой стороны для туристов-соотечественников и иностранных путешественников.

Фото предоставлено пресс-службой проекта