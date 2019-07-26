Клеточный обзор без микроскопа

ГК «Стрижи» углубляет концепцию метафорического градостроительства — подхода, который стал частью ее фирменного почерка. Каждый из новейших проектов «Стрижей» имеет в основе концентрированный образ, аллегорию. Если для комплекса «Онега» такой стрежневой метафорой был Архангельский Север и его деревянное зодчество, то у комплекса «Эволюция» базовая метафора утонченно академичная. Проектируя комплекс из 5 домов, архитекторы вдохновлялись фундаментальной биологией. В частности, мотивами живой клетки. Клетка — образ, казалось бы, далекий от зодчества, запертый на страницах учебников и атласов — в роли цитатного мотива оказалась неожиданно убедительна.

К тому же подспудный академизм такого выбора оказался еще и полон оттеночной романтики — напомнил о 1960-х, культе науки и Академгородке.

Связка это не только образная, но и идейная. Ведь именно строительство Академгородка было первым опытом соавторства с природой — когда природу не втискивали в город на правах скверов и газонов, а город создавали средь леса, лишь чуть-чуть, по минимуму придавая ему парковую «причесанность». «Эволюция» — это наследование именно такой архитектурной традиции. Не буквальный повтор, а именно наследование — творческое осмысление в контексте современных технологий и потребностей.

Композиционная концепция комплекса основана на идее не покорения леса, а его мягкой аранжировки.

«Эволюция» — это не комплекс в классическом сквере и не комплекс в лесу, а, пожалуй, совершенно новый экоархитектурный формат. Формат, каких в городе доселе не было.

Озеро, сосны, пластичный рельеф: по наполненности экосмыслами на квадратный метр «Эволюция» — очевидный нынешний лидер. Естественное озеро, ставшее композиционным центром комплекса, было сохранено и проходит рекультивацию. «Перезапуск» озера — это, можно сказать, самоценный арт-проект. По замыслу создателей «Эволюции», озеро получит суперсовременную систему водоочистки и ионизации воды — систему, аналогов которой в сибирском ландшафтном дизайне еще не было. Архитектурная аранжировка озера — на грани урбанистики и вполне японского почтения к неукрощенной природе: берег обретет широкие ступенчатые сходы-подиумы, уходящие в зеркало воды, но контурный рисунок их будет максимально мягким, естественным. Береговая линия озера вообще сохранит натуральность — чтобы водоем, как и прежде, выглядел бы именно озером, а не напоминал пластиковую ванну, врытую в скучный газон.

Столь же тщательно проработана дендрологическая составляющая места. Помните тонкие и неуверенные деревца-саженцы средь плоской пустоши новых кварталов — характерное клише живописи 1960-х? Художники, воспевавшие поточную советскую урбанизацию, обожали этот сентиментально-романтичный мотив, режиссеров кино он тоже долго умилял. Но в «Эволюции» этого стереотипа не будет. Никаких жалких прутиков! Только горделивые, высокие сосны. Сосны, по-свойски, на равных делящие пространство со зданиями. Деревья, росшие тут до освоения площадки, были бережно выкопаны и переселены в дендропарк — так сказать, на передержку. По завершении строительства их вернут на место — как финальный акцент, как восклицательный знак в стихотворной строфе. А те деревья, которые строительная логистика не вынуждала сдавать на передержку, защищены специальными щитками — чтобы их не повредила строительная техника. Впрочем, эксцессов до сих пор и не было: все технологические маршруты на стройплощадке трассированы так, чтобы реликтовая флора и технологии бесконфликтно разминулись.

Словом, «Эволюция» — это именно тот тип урбанистического творчества, где зелень — не просто декор, не просто градостроительный аналог цветка в петлице, а полновесная составляющая общего образа.

Кирпич и живое дерево, бетон и листва, стекло и вода, тротуарные камни и луговое разнотравье — все они не оппоненты друг другу, а, скорее, архитектурные рифмы, части единого архитектурного рисунка. Рисунка в буквальном смысле — в графическом. Например, мощеные плоскости разных уровней и естественные зеленые пространства проработаны в двух контекстах. Первый — взгляд с земли, с уровня пешехода, возвращающегося домой или вышедшего на прогулку. Второй — графическое решение, ориентированное на восприятие сверху — при взгляде из окон, так виден ненавязчивый, но яркий символизм: парк-двор комплекса выглядит как зарисовка живой клетки из биологического атласа. При взгляде сверху понятно, почему в планировке парка нет жесткой геометрии — ее и в клеточном мире нет. Там сплошь овалы, окружности и плавные линии. На пешеходном уровне эта приятная смягченность ландшафта воспринимается как прием, делающий любую прогулку безмятежной (наш мозг подсознательно радуется округлому и плавному и отчетливо недолюбливает углы и изломы). А с высоты мы уже вполне осознанно восхищаемся остроумным символизмом — зрелищем гигантской живой клетки. Иллюстративной буквальности нет, но эрудиты замысел точно оценят. Малые формы, садовая мебель и осветительные системы тоже исполняются с символизмом и экошармом. Детские площадки, манящие увлекательной детализацией, выполнены в экостиле. Интересные, приятные глазу, но без взрывных, прямолинейно-цирковых тонов. Мягкая нейтральность позволит им дольше выглядеть новыми, ибо нет ничего более жалкого, чем «бывшее яркое». Тем более что детей тут ожидается немало: форматной доминантой комплекса будут большие квартиры для семейного проживания — двух-, трех- и четырехкомнатные.

Все дома трехслойной колодцевой кирпичной кладки на бетонном монолитном каркасе.

Использование монолитной первоосновы предохраняет здания от риска просадки. Кладка на таком каркасе не поплывет, не даст трещин и навсегда сохранит свое изначальное совершенство.

Кстати, совершенство это и впрямь достойно сохранения — в «Эволюции» применена новая для «Стрижей» палитра кирпича. «Вкусные» оттенки шоколадного, брусничного, пепельно-коричневого, собираясь в единое полотно кладки, дают очень красивый визуальный эффект.

В квартирах горизонтальная разводка труб, так что стены и изнутри будут совершенными — никаких стояков, ничего, царапающего взор. Все кабели уже проложены. Черновая обработка стен выполнена столь безупречно, что при желании в этих комнатах можно создавать лофт-интерьеры, не тратясь на обои. Впрочем, в этом пространстве легко воплощать любой концепт дизайна — не потребуется тяжелых и грязных инженерных работ, только декораторское творчество, легкое и увлекательное.

Необычна планировочная трактовка первого этажа. Он не под бизнес, он жилой. И проработан так, чтобы смотреться едва ли не самым привлекательным уровнем здания. Тут очень высокие потолки (в пропорциях самых монументальных «сталинок»), отчего комнаты воспринимаются не как части ординарной квартиры, а как апартаменты особняка.

Впрочем, тут вообще нет ординарности как таковой. Верхний этаж выполнен в концепте «скай-флэт» — с привольной планировкой и остеклением, площадь которого достигает 80 кв. м. А метраж этой шестикомнатной квартиры — 200 кв. м. Продана она была уже на стадии строительства.

В общей галерее реализуемых проектов ГК «Стрижи» комплекс «Эволюция» соседствует с другими, не менее яркими, не повторяя их буквально. «Никакого копипаста!» — это вообще актуальный принцип «Стрижей». Каждый новый комплекс — и вклад в единый стиль, и новая нота. Формирование особого стиля «Стрижей» началось сразу, с первых же кварталов, а в новейших комплексах образная составляющая особо усилена. Интересно, что все площадки ГК «Стрижи» в Заельцовском районе как бы нанизаны на единую композиционную ось. Это не просто композиционное ухищрение, а предметный сценарий: чтобы в ближайшем будущем все это превратилось в единый макрорайон, в часть города с особой атмосферой, со сверхстилем не менее фирменным, чем Академгородок. Вероятность, что это получится, не просто велика, а бесспорна.

Проектные декларации на сайте https://gk-strizhi.ru/

Фотографии предоставлены ГК «Стрижи»