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Клеточный обзор без микроскопа

В динамично растущем экорайоне рождается квартал, чья архитектура вдохновлена… микробиологией.
  • 26/07/2019, 13:24
Автор: Игорь Смольников
Клеточный обзор без микроскопа
В ближайшее время «Эволюция» превратится в единый макрорайон, в часть города с особой атмосферой, со сверхстилем не менее фирменным, чем Академгородок.

ГК «Стрижи» углубляет концепцию метафорического градостроительства — подхода, который стал частью ее фирменного почерка. Каждый из новейших проектов «Стрижей» имеет в основе концентрированный образ, аллегорию. Если для комплекса «Онега» такой стрежневой метафорой был Архангельский Север и его деревянное зодчество, то у комплекса «Эволюция» базовая метафора утонченно академичная. Проектируя комплекс из 5 домов, архитекторы вдохновлялись фундаментальной биологией. В частности, мотивами живой клетки. Клетка — образ, казалось бы, далекий от зодчества, запертый на страницах учебников и атласов — в роли цитатного мотива оказалась неожиданно убедительна.

К тому же подспудный академизм такого выбора оказался еще и полон оттеночной романтики — напомнил о 1960-х, культе науки и Академгородке.

Связка это не только образная, но и идейная. Ведь именно строительство Академгородка было первым опытом соавторства с природой — когда природу не втискивали в город на правах скверов и газонов, а город создавали средь леса, лишь чуть-чуть, по минимуму придавая ему парковую «причесанность». «Эволюция» — это наследование именно такой архитектурной традиции. Не буквальный повтор, а именно наследование — творческое осмысление в контексте современных технологий  и потребностей.

Композиционная концепция комплекса основана на идее не покорения леса, а его мягкой аранжировки.

«Эволюция» — это не комплекс в классическом сквере и не комплекс в лесу, а, пожалуй, совершенно новый экоархитектурный формат. Формат, каких в городе доселе не было.

Клеточный обзор без микроскопа
Клеточный обзор без микроскопа
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Озеро, сосны, пластичный рельеф: по наполненности экосмыслами на квадратный метр «Эволюция» — очевидный нынешний лидер. Естественное озеро, ставшее композиционным центром комплекса, было сохранено и проходит рекультивацию. «Перезапуск» озера — это, можно сказать, самоценный арт-проект. По замыслу создателей «Эволюции», озеро получит суперсовременную систему водоочистки и ионизации воды — систему, аналогов которой в сибирском ландшафтном дизайне еще не было. Архитектурная аранжировка озера — на грани урбанистики и вполне японского почтения к неукрощенной природе: берег обретет широкие ступенчатые сходы-подиумы, уходящие в зеркало воды, но контурный рисунок их будет максимально мягким, естественным. Береговая линия озера вообще сохранит натуральность — чтобы водоем, как и прежде, выглядел бы именно озером, а не напоминал пластиковую ванну, врытую в скучный газон.

Столь же тщательно проработана дендрологическая составляющая места. Помните тонкие и неуверенные деревца-саженцы средь плоской пустоши новых кварталов — характерное клише живописи 1960-х? Художники, воспевавшие поточную советскую урбанизацию, обожали этот сентиментально-романтичный мотив, режиссеров кино он тоже долго умилял. Но в «Эволюции» этого стереотипа не будет. Никаких жалких прутиков! Только горделивые, высокие сосны. Сосны, по-свойски, на равных делящие пространство со зданиями. Деревья, росшие тут до освоения площадки, были бережно выкопаны и переселены в дендропарк — так сказать, на передержку. По завершении строительства их вернут на место — как финальный акцент, как восклицательный знак в стихотворной строфе. А те деревья, которые строительная логистика не вынуждала сдавать на передержку, защищены специальными щитками — чтобы их не повредила строительная техника. Впрочем, эксцессов до сих пор и не было: все технологические маршруты на стройплощадке трассированы так, чтобы реликтовая флора и технологии бесконфликтно разминулись.

Словом, «Эволюция» — это именно тот тип урбанистического творчества, где зелень — не просто декор, не просто градостроительный аналог цветка в петлице, а полновесная составляющая общего образа.

Кирпич и живое дерево, бетон и листва, стекло и вода, тротуарные камни и луговое разнотравье — все они не оппоненты друг другу, а, скорее, архитектурные рифмы, части единого архитектурного рисунка. Рисунка в буквальном смысле — в графическом.  Например, мощеные плоскости разных уровней и естественные зеленые пространства проработаны в двух контекстах. Первый — взгляд с земли, с уровня пешехода, возвращающегося домой или вышедшего на прогулку. Второй — графическое решение, ориентированное на восприятие сверху — при взгляде из окон, так виден ненавязчивый, но яркий символизм: парк-двор комплекса выглядит как зарисовка живой клетки из биологического атласа. При взгляде сверху понятно, почему в планировке парка нет жесткой геометрии — ее и в клеточном мире нет. Там сплошь овалы, окружности и плавные линии. На пешеходном уровне эта приятная смягченность ландшафта воспринимается как прием, делающий любую прогулку безмятежной (наш мозг подсознательно радуется округлому и плавному и отчетливо недолюбливает углы и изломы). А с высоты мы уже вполне осознанно восхищаемся остроумным символизмом — зрелищем гигантской живой клетки. Иллюстративной буквальности нет, но эрудиты замысел точно оценят. Малые формы, садовая мебель и осветительные системы тоже исполняются с символизмом и экошармом. Детские площадки, манящие увлекательной детализацией, выполнены в экостиле. Интересные, приятные глазу, но без взрывных, прямолинейно-цирковых тонов. Мягкая нейтральность позволит им дольше выглядеть новыми, ибо нет ничего более жалкого, чем «бывшее яркое». Тем более что детей тут ожидается немало: форматной доминантой комплекса будут большие квартиры для семейного проживания — двух-, трех- и четырехкомнатные.

Все дома трехслойной колодцевой кирпичной кладки на бетонном монолитном каркасе.

Клеточный обзор без микроскопа

Использование монолитной первоосновы предохраняет здания от риска просадки. Кладка на таком каркасе не поплывет, не даст трещин и навсегда сохранит свое изначальное совершенство.

Кстати, совершенство это и впрямь достойно сохранения — в «Эволюции» применена новая для «Стрижей» палитра кирпича. «Вкусные» оттенки шоколадного, брусничного, пепельно-коричневого, собираясь в единое полотно кладки, дают очень красивый визуальный эффект.

В квартирах горизонтальная разводка труб, так что стены и изнутри будут совершенными — никаких стояков, ничего, царапающего взор. Все кабели уже проложены. Черновая обработка стен выполнена столь безупречно, что при желании в этих комнатах можно создавать лофт-интерьеры, не тратясь на обои. Впрочем, в этом пространстве легко воплощать любой концепт дизайна — не потребуется тяжелых и грязных инженерных работ, только декораторское творчество, легкое и увлекательное.

Необычна планировочная трактовка первого этажа. Он не под бизнес, он жилой. И проработан так, чтобы смотреться едва ли не самым привлекательным уровнем здания. Тут очень высокие потолки (в пропорциях самых монументальных «сталинок»), отчего комнаты воспринимаются не как части ординарной квартиры, а как апартаменты особняка.

Впрочем, тут вообще нет ординарности как таковой.  Верхний этаж выполнен в концепте «скай-флэт» — с привольной планировкой и остеклением, площадь которого достигает 80 кв. м. А метраж этой шестикомнатной квартиры — 200 кв. м. Продана она была уже на стадии строительства.

В общей галерее реализуемых проектов ГК «Стрижи» комплекс «Эволюция» соседствует с другими, не менее яркими, не повторяя их буквально. «Никакого копипаста!» — это вообще актуальный принцип «Стрижей». Каждый новый комплекс — и вклад в единый стиль, и новая нота. Формирование особого стиля «Стрижей» началось сразу, с первых же кварталов, а в новейших комплексах образная составляющая особо усилена.  Интересно, что все площадки ГК «Стрижи» в Заельцовском районе как бы нанизаны на единую композиционную ось. Это не просто композиционное ухищрение, а предметный сценарий: чтобы в ближайшем будущем все это превратилось в единый макрорайон, в часть города с особой атмосферой, со сверхстилем не менее фирменным, чем Академгородок. Вероятность, что это получится, не просто велика, а бесспорна.

Рекламный материалПроектные декларации на сайте https://gk-strizhi.ru/

Фотографии предоставлены ГК «Стрижи»

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