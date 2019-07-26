Возрастная дискриминация: примем на работу до 45 лет

Статистика доходов говорит, что пик зарплат в России приходится примерно на 45 лет. Далее рассчитывать на успешную карьеру сложно. То есть некоторые работодатели неохотно принимают новых работников старше уже 35 лет, после 45 лет этот вопрос становится еще острее; в предпенсионном возрасте устроится на престижную, высокооплачиваемую работу практически нереально. Да и без смены работы, в рамках привычного коллектива, можно столкнуться с проблемами, вызванными возрастной дискриминацией.

Что такое возрастная дискриминация

Дискриминация — это негативное отношение, предвзятость по отношению к представителям определенной социальной группы. Соответственно, возрастная дискриминация — это предвзятое отношение, основанное на возрасте. В это понятие входит дискриминация как по отношению к группе “пожилые люди”, так и “молодежь”. Но в рамках данной статьи нас интересует именно первая, и именно от работодателей. С учетом недавних решений Правительства (о повышении пенсионного возраста), а также не самых оптимистичных показателей экономики (количество рабочих мест, несмотря на все обещания, неуклонно сокращается), проблема эта актуальна и вызывает объяснимое беспокойство у многих.

Причины

Что заставляет работодателей отдавать предпочтение более молодым претендентам? Таких причин, которые часто существуют только в воображении, можно назвать несколько:

люди в возрасте тяжело обучаются новому, не владеют современными технологиями, знаниями

чаще имеют проблемы со здоровьем и берут больничные листы, которые нужно оплачивать

возрастает уровень запросов: человек уже знает себе цену и менее склонен работать “на перспективу” и гореть на работе, то есть трудиться сверхурочно и без отпусков, не получая за это законных надбавок к зарплате

также потенциальное начальство могут беспокоить вопросы иерархии: руководить человеком, близким по возрасту к собственным родителям, многим кажется сложно психологически

Как с этим бороться?

Доказать факт дискриминации довольно сложно. По закону, работодатель должен оценивать только деловые и профессиональные качества претендента. (За некоторым исключением, например, особые требования могут предъявляться к учителям или спасателям, но именно возраст, как фактор для ограничения при приеме на работу, в законе не упоминается, разумеется). Тем не менее, если работодатель склонен идти на поводу у стереотипов и отказывать претендентам старше некоторой установленной им мысленно границы, официальный повод для отказа он может подобрать без проблем, не нарушая впрямую закон.

Пока что положение отчасти спасает демографическая ситуация. Падение количества рабочих мест “компенсируется” одновременным падением количества трудоспособного населения. Плюс играет роль качество и структура образования последних лет: в некоторых отраслях просто не остается другого выбора, кроме как ориентироваться на старые кадры, которые некем заменить. Однако, эти факторы спасают не всех: для многих довольно остро встает вопрос отсутствия приличной работы уже сейчас, в то время как до оформления пенсии еще жить много лет.

Возрастная дискриминация отличается от многих других видов тем, что с ней рано или поздно будет вынуждено столкнуться большинство. Если с проблемами из-за пола или расы может столкнуться только определенная часть людей, то до возраста 45+ дожить собираются, вероятно, все. Поэтому разумно было бы изменить отношение к людям в возрасте, хотя бы ради собственного будущего.