Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Возрастная дискриминация: примем на работу до 45 лет

  • 26/07/2019, 14:25
Насколько трудно найти работу человеку в возрасте?

Статистика доходов говорит, что пик зарплат в России приходится примерно на 45 лет. Далее рассчитывать на успешную карьеру сложно. То есть некоторые работодатели неохотно принимают новых работников старше уже 35 лет, после 45 лет этот вопрос становится еще острее; в предпенсионном возрасте устроится на престижную, высокооплачиваемую работу практически нереально. Да и без смены работы, в рамках привычного коллектива, можно столкнуться с проблемами, вызванными возрастной дискриминацией.

Что такое возрастная дискриминация

Дискриминация — это негативное отношение, предвзятость по отношению к представителям определенной социальной группы. Соответственно, возрастная дискриминация — это предвзятое отношение, основанное на возрасте. В это понятие входит дискриминация как по отношению к группе “пожилые люди”, так и “молодежь”. Но в рамках данной статьи нас интересует именно первая, и именно от работодателей. С учетом недавних решений Правительства (о повышении пенсионного возраста), а также не самых оптимистичных показателей экономики (количество рабочих мест, несмотря на все обещания, неуклонно сокращается), проблема эта актуальна и вызывает объяснимое беспокойство у многих.

Причины

Что заставляет работодателей отдавать предпочтение более молодым претендентам? Таких причин, которые часто существуют только в воображении, можно назвать несколько:

  • люди в возрасте тяжело обучаются новому, не владеют современными технологиями, знаниями
  • чаще имеют проблемы со здоровьем и берут больничные листы, которые нужно оплачивать
  • возрастает уровень запросов: человек уже знает себе цену и менее склонен работать “на перспективу” и гореть на работе, то есть трудиться сверхурочно и без отпусков, не получая за это законных надбавок к зарплате
  • также потенциальное начальство могут беспокоить вопросы иерархии: руководить человеком, близким по возрасту к собственным родителям, многим кажется сложно психологически

Как с этим бороться?

Доказать факт дискриминации довольно сложно. По закону, работодатель должен оценивать только деловые и профессиональные качества претендента. (За некоторым исключением, например, особые требования могут предъявляться к учителям или спасателям, но именно возраст, как фактор для ограничения при приеме на работу, в законе не упоминается, разумеется). Тем не менее, если работодатель склонен идти на поводу у стереотипов и отказывать претендентам старше некоторой установленной им мысленно границы, официальный повод для отказа он может подобрать без проблем, не нарушая впрямую закон.

Пока что положение отчасти спасает демографическая ситуация. Падение количества рабочих мест “компенсируется” одновременным падением количества трудоспособного населения. Плюс играет роль качество и структура образования последних лет: в некоторых отраслях просто не остается другого выбора, кроме как ориентироваться на старые кадры, которые некем заменить. Однако, эти факторы спасают не всех: для многих довольно остро встает вопрос отсутствия приличной работы уже сейчас, в то время как до оформления пенсии еще жить много лет. 

 

Возрастная дискриминация отличается от многих других видов тем, что с ней рано или поздно будет вынуждено столкнуться большинство. Если с проблемами из-за пола или расы может столкнуться только определенная часть людей, то до возраста 45+ дожить собираются, вероятно, все. Поэтому разумно было бы изменить отношение к людям в возрасте, хотя бы ради собственного будущего.

Популярное с сайта

Противопожарная безопасность оперного театра не всех устраивает

Противопожарная безопасность оперного театра не всех устраивает

26/07/2019, 12:56
Инициативная группа попросила полпреда и губернатора региона обратить внимание на техническое состояние кровли НГАТОиБ.
Маше Ежовой с генетическим заболеванием требуются деньги на лекарство

Маше Ежовой с генетическим заболеванием требуются деньги на лекарство

26/07/2019, 12:53
Не хватает — 299 822 рубля.
Средний возраст продаваемой машины в Новосибирске увеличился на 7 месяцев

Средний возраст продаваемой машины в Новосибирске увеличился на 7 месяцев

26/07/2019, 11:55
По-прежнему,, самой популярной маркой в объеме предложений и в доле спроса остается Toyota.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Новосибирцам возвращено за некачественные услуги и товары более 18 млн рублей

26/07/2019, 15:54

Сотрудникам Почты России в Новосибирской области повысят зарплату

26/07/2019, 15:22

Ducati ищет дилера в Новосибирске

26/07/2019, 14:30

Сколько сибирякам платить за тепло — решит столичный арбитраж

26/07/2019, 14:25

Клеточный обзор без микроскопа

26/07/2019, 13:24

Противопожарная безопасность оперного театра не всех устраивает

26/07/2019, 12:56

Маше Ежовой с генетическим заболеванием требуются деньги на лекарство

26/07/2019, 12:53

Средний возраст продаваемой машины в Новосибирске увеличился на 7 месяцев

26/07/2019, 11:55

2ГИС нанёс на карту контейнеры для стекла и пластика

26/07/2019, 11:37

«Наука и образование» на проекте «Сибирь.ПРО»

26/07/2019, 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска