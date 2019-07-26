Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Противопожарная безопасность оперного театра не всех устраивает

Инициативная группа попросила полпреда и губернатора региона обратить внимание на техническое состояние кровли НГАТОиБ.
  • 26/07/2019, 12:56
Автор: Евгения Серёгина
Противопожарная безопасность оперного театра не всех устраивает
Ученые и архитекторы с 2004 года не могут добиться демонтажа прогнивших деревянных конструкций, поверх которых была уложена металлическая кровля.

Группа ученых, общественников и архитекторов под руководством председателя научного совета по реконструкции НГАТОиБ (НОВАТ), профессора СГУВТ Геннадия Чибирякова направила обращение на имя полпреда СФО Сергея Меняйло и губернатора области Андрея Травникова (есть в распоряжении редакции). Инициативная группа просит должностных лиц обратить внимание на техническое состояние здания Новосибирского оперного театра. По их мнению, оно не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

 На техническом совещании (еще 10 сентября 2004 года) с участием представителей заказчика, генподрядчика и проектной организации (представители госпожнадзора не приглашались) было принято решение о внесении изменений в документацию по устройству фальцевой кровли по косому настилу на деревянных подкладках поверх существующей металлической кровли с гнилой обрешеткой без ее демонтажа, вопреки требованиям пожарной инспекции,  говорится в обращении.

Такое решение, по мнению инициативной группы, может создавать угрозу противопожарной безопасности для находящихся в здании людей.

 Не обеспечивается возможность периодической замены и восстановления огнезащитной пропитки деревянных конструкций,  поясняют обратившиеся.  Деревянные конструкции и их элементы, расположенные между металлическими листами покрытия, способствуют скрытому распространению горения и затрудняют действия при возможном тушении пожара.

По словам общественников, ситуация до сих пор не поменялась.

 В начале 2019 года на ремонтно-восстановительные работы здания оперного театра государство в очередной раз выделило 215 млн рублей, а дирекция НГАТОиБ… решила эти средства направить не на ликвидацию пожарной опасности здания и предаварийного состояния несущих конструкций, а на ремонт репетиционного зала,  следует из текста обращения.

Как сообщил в ответ на запрос редакции гендиректор НГАТОиБ Ара Карапетян, в настоящее время в ликвидации пожарной опасности нет необходимости.

 Существующая система пожарной безопасности, введенная в эксплуатацию в 2005 году, поддерживается в надлежащем состоянии, что подтверждается результатами проверок ГУ МЧС России по Новосибирской области,  сообщает Карапетян.  Работы, связанные с изменениями существующей системы, в ближайшие годы проводить не планируется. Проверками ГУ МЧС России по Новосибирской области несоответствий действующим нормативам пожарной безопасности чердачно-кровельной системы здания не выявлено.

Что касается текущих ремонтных работ, то на них, по информации директора учреждения, выделено 244 млн рублей, и они предполагают не только реконструкцию репетиционного зала.

 Запланированы работы по сохранению объекта культурного наследия, по приспособлению для современного использования оперного крыла и репетиционного зала, по прокладке сетей для освещения фасадов, по замене сетей питания и управления постановочным освещением большого зала, — говорится в ответе. — В случае выделения дополнительного финансирования, объем работ может быть увеличен.

По информации НГАТОиБ, на предстоящие два года запланированы работы по приспособлению для современного использования балетного крыла здания и ремонтно-реставрационные работы по фасадам сценической коробки.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

 

Популярное с сайта

Маше Ежовой с генетическим заболеванием требуются деньги на лекарство

Маше Ежовой с генетическим заболеванием требуются деньги на лекарство

26/07/2019, 12:53
Не хватает — 299 822 рубля.
Средний возраст продаваемой машины в Новосибирске увеличился на 7 месяцев

Средний возраст продаваемой машины в Новосибирске увеличился на 7 месяцев

26/07/2019, 11:55
По-прежнему,, самой популярной маркой в объеме предложений и в доле спроса остается Toyota.
2ГИС нанёс на карту контейнеры для стекла и пластика

2ГИС нанёс на карту контейнеры для стекла и пластика

26/07/2019, 11:37
Они обозначены синими точками на карте.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Новосибирцам возвращено за некачественные услуги и товары более 18 млн рублей

26/07/2019, 15:54

Сотрудникам Почты России в Новосибирской области повысят зарплату

26/07/2019, 15:22

Ducati ищет дилера в Новосибирске

26/07/2019, 14:30

Сколько сибирякам платить за тепло — решит столичный арбитраж

26/07/2019, 14:25

Клеточный обзор без микроскопа

26/07/2019, 13:24

Маше Ежовой с генетическим заболеванием требуются деньги на лекарство

26/07/2019, 12:53

Средний возраст продаваемой машины в Новосибирске увеличился на 7 месяцев

26/07/2019, 11:55

2ГИС нанёс на карту контейнеры для стекла и пластика

26/07/2019, 11:37

«Наука и образование» на проекте «Сибирь.ПРО»

26/07/2019, 10:55

Современное жилье: рационально и эстетично

26/07/2019, 10:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска