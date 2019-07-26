Противопожарная безопасность оперного театра не всех устраивает

Группа ученых, общественников и архитекторов под руководством председателя научного совета по реконструкции НГАТОиБ (НОВАТ), профессора СГУВТ Геннадия Чибирякова направила обращение на имя полпреда СФО Сергея Меняйло и губернатора области Андрея Травникова (есть в распоряжении редакции). Инициативная группа просит должностных лиц обратить внимание на техническое состояние здания Новосибирского оперного театра. По их мнению, оно не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

— На техническом совещании (еще 10 сентября 2004 года) с участием представителей заказчика, генподрядчика и проектной организации (представители госпожнадзора не приглашались) было принято решение о внесении изменений в документацию по устройству фальцевой кровли по косому настилу на деревянных подкладках поверх существующей металлической кровли с гнилой обрешеткой без ее демонтажа, вопреки требованиям пожарной инспекции, — говорится в обращении.

Такое решение, по мнению инициативной группы, может создавать угрозу противопожарной безопасности для находящихся в здании людей.

— Не обеспечивается возможность периодической замены и восстановления огнезащитной пропитки деревянных конструкций, — поясняют обратившиеся. — Деревянные конструкции и их элементы, расположенные между металлическими листами покрытия, способствуют скрытому распространению горения и затрудняют действия при возможном тушении пожара.

По словам общественников, ситуация до сих пор не поменялась.

— В начале 2019 года на ремонтно-восстановительные работы здания оперного театра государство в очередной раз выделило 215 млн рублей, а дирекция НГАТОиБ… решила эти средства направить не на ликвидацию пожарной опасности здания и предаварийного состояния несущих конструкций, а на ремонт репетиционного зала, — следует из текста обращения.

Как сообщил в ответ на запрос редакции гендиректор НГАТОиБ Ара Карапетян, в настоящее время в ликвидации пожарной опасности нет необходимости.

— Существующая система пожарной безопасности, введенная в эксплуатацию в 2005 году, поддерживается в надлежащем состоянии, что подтверждается результатами проверок ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщает Карапетян. — Работы, связанные с изменениями существующей системы, в ближайшие годы проводить не планируется. Проверками ГУ МЧС России по Новосибирской области несоответствий действующим нормативам пожарной безопасности чердачно-кровельной системы здания не выявлено.

Что касается текущих ремонтных работ, то на них, по информации директора учреждения, выделено 244 млн рублей, и они предполагают не только реконструкцию репетиционного зала.

— Запланированы работы по сохранению объекта культурного наследия, по приспособлению для современного использования оперного крыла и репетиционного зала, по прокладке сетей для освещения фасадов, по замене сетей питания и управления постановочным освещением большого зала, — говорится в ответе. — В случае выделения дополнительного финансирования, объем работ может быть увеличен.

По информации НГАТОиБ, на предстоящие два года запланированы работы по приспособлению для современного использования балетного крыла здания и ремонтно-реставрационные работы по фасадам сценической коробки.

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