Клиентам ВТБ Мои Инвестиции доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik

Весь функционал доступен клиентам в личном кабинете брокера и в системе Quik, также можно обратиться в ближайший офис ВТБ, оказывающий инвестиционные услуги.

Клиентам, использующим смартфоны на Android, будет необходимо переустановить приложение ВТБ Мои Инвестиции по ссылке с сайта брокера ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена там же.

Бесперебойное обслуживание клиентов — наш первый приоритет. Ответы на все самые популярные вопросы по операциям можно найти на следующих страницах:

https://broker.vtb.ru/servnews/art_detail/1161025/

https://telegra.ph/CHasto-zadavaemye-voprosy-03-01-3

Также мы продолжаем оперативно информировать наших клиентов о происходящем в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции.