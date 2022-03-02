В Сибирь завезли 116 тонн цветов

В феврале 2022 года сибирские предприниматели импортировали 116 тонн срезанных цветов на сумму почти 979 тыс. долларов США. Цветочную продукцию в Сибирь ввозили красноярские и новосибирские участники внешнеэкономической деятельности. Все цветы декларировались в Сибирской электронной таможне, уточнили в пресс-службе СТУ.

Основную часть импортной продукции (75,5 тонны) составили розы из Колумбии и Эквадора. В феврале импортировано 1,5 млн штук этих цветов более чем 200 различных сортов AMSTERDAM, CREAM DE LA CREAM, CORAL REEF, DAVID AUSTIN, FREEDOM, DEEP PURPLE, LEMONADE, LUCIANO и других общей стоимостью около 652 тыс. долларов США.

Кроме того, в феврале 2022 года было ввезено 21,9 тонны тюльпанов, 6,4 тонны хризантем, 4,4 тонны альстромерий, 1,5 тонны гвоздик и 20,1 тыс. штук орхидей из Таиланда и Нидерландов, помещенных в капсулу с водой.

Цветы ввозились из 6 стран: Эквадор, Нидерланды, Колумбия, Таиланд, Кения и Израиль (листья для составления букетов).

По сравнению с февралем 2021 года импортные поставки цветов сократились: их физический объем снизился на 19% или на 27 тонн, а стоимостной — на 16,8% или на 197,7 тыс. долларов США. При этом вес ввезенных орхидей вырос на 31,3%.