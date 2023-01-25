Клиенты Банка «Левобережный» могут проводить расчеты по ВЭД в турецких лирах и дирхамах

Nurol Bank — один из ведущих банков в сфере инвестиционно-банковских услуг Турции, создан в 1999 году. Сотрудничество банков предоставит компаниям, занимающимся экспортом и импортом, больше возможностей для сопровождения международных сделок с минимальными затратами.

«Мы рекомендуем участникам ВЭД переходить на расчеты в национальных валютах контрагентов. Во-первых, потому что увеличились сроки поступления платежей в долларах США. Во-вторых, расчеты в национальных валютах экономически выгодны, проходят значительно быстрее, без каких-либо ограничений и дополнительных запросов со стороны иностранных банков», — комментирует начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев.

Платежи в национальной валюте получателя осуществляются без банков-посредников, что сокращает сроки зачисления средств на счет. Также уменьшается риск блокировки средств.

«Левобережный» активно расширяет свою корреспондентскую сеть. Клиентам банка доступны платежи в долларах США, евро, японских йенах, китайских юанях, казахстанских тенге, белорусских рублях, армянских драмах, киргизских сомах и таджикских сомони.

Подробнее о возможностях для участников ВЭД можно узнать у персонального валютного контролера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

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Фото предоставлено пресс-службой банка