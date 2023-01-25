УЕФА отказалась вернуть российских футболистов в евротурниры, несмотря на оплату взноса

В Швейцарии состоялась встреча делегаций РФС и УЕФА, в результате которой отстранение от участия в европейских турнирах российских футбольных команд было пролонгировано, передает Евро-футбол.

Россия также не сможет принимать у себя Суперкубок УЕФА — матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, который должен был состояться в августе в Казани.

По данным издания «Спорт-экспресс», представители МОК и ФИФА заявили о том, что будут помогать в разработке «дорожной карты» по возвращению России в европейские турниры под эгидой УЕФА. Новая встреча сторон, уже с участием специалистов из других организаций пройдёт ориентировочно через две-три недели.

Напомним, что российские команды не могут принимать участие в официальных турнирах УЕФА уже почти год – с конца февраля 2022 года, сразу после начала российской спецоперации в Украине.

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