Трехлетней девочке с диагнозом ДЦП требуется лечение

Мирослава Якименко родилась недоношенной, перенесла гипоксию и теперь заметно отстает в развитии.

— Мы с ней регулярно проходим курсы реабилитации в медицинских центрах, занимаемся лечебной гимнастикой дома. В два года дочка сделала первые шаги. Благодаря помощи Русфонда Мирослава прошла восстановительное лечение в московском Институте медицинских технологий. <…> У нее окрепли мышцы, она научилась подниматься и спускаться по ступенькам, держась за руку, — рассказывает мама Мирославы Ольга Якименко. — Дочка до сих пор пошатывается при ходьбе, часто падает, и речь у нее плохо развита.

По словам Елены Малаховой, невролога института медицинских технологий (Москва), у Мирославы детский церебральный паралич, она нуждается в продолжении восстановительного лечения. Цель госпитализации – коррекция тонуса и укрепление мышц, развитие координации движений и равновесия.

— Мы должны научить девочку уверенно ходить, активизировать развитие речи и улучшить ее психоэмоциональное состояние, — говорит Елена Малахова.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 242 822 рубля. Семья Мирославы не может собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нам необходимо продолжить лечение, но оно слишком дорогое – оплатить его у нас с мужем нет возможности. Помогите, пожалуйста! — просит Ольга.

Помочь Мирославе можно по ссылке.

Фото из архива семьи