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Сибиряки стали меньше жаловаться на страховые компании

Чаще всего клиенты страховых компаний были недовольны ошибками в расчетах коэффициента «Бонус-малус» при оформлении полиса ОСАГО.
  • 06/02/2019, 17:21
Сибиряки стали меньше жаловаться на страховые компании

Жители Сибирского федерального округа по итогам 2018 года подали в Банк России около 6 тыс. жалоб на страховые компании. В среднем сибиряки жаловались на страховщиков округа около 500 раз в месяц, что на 23% меньше, чем среднемесячные показатели 2017 года, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что чаще всего клиенты страховых компаний недовольны ошибками в расчетах коэффициента «Бонус-малус» при оформлении полиса ОСАГО. Так, две из пяти жалоб были связаны именно с применением КБМ.

— На общее снижение количества жалоб повлияли изменения на рынке ОСАГО. С 2017 года автовладельцы могут оформить полис ОСАГО онлайн, а, значит, реже сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг. Мы надеемся, что в дальнейшем количество жалоб продолжит снижаться. С 9 января страховые компании рассчитывают коэффициент «Бонус-малус» по новой системе. Теперь он будет более справедлив для каждого водителя, — отмечает заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Кроме того, на банки жители Сибири пожаловались около 15,5 тыс. раз. Две трети обращений связаны с потребительским кредитованием и ипотекой. Клиенты кредитных организаций жалуются на проблемы с погашением кредитов, отказы банков рефинансировать и реструктурировать кредит, а также на навязывание дополнительных услуг.

Всего по итогам 2018 года в Банк России от жителей Сибири поступило около 27 тыс. жалоб на участников финансового рынка.

Фото: pixabay.com, автор- Anemone123

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