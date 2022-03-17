Клиенты Банка «Левобережный» получают баллы по картам для бизнеса

Помимо безналичных операций по картам для бизнеса, баллы учитываются за среднемесячные остатки на расчетном счете, кредитовые обороты, валютные операции по заключенным контрактам и зачисления на зарплатные карты сотрудников. Баллы считаются ежемесячно и учитываются накопительным итогом. Участники программы лояльности «Любимый клиент» могут копить и обменивать баллы на услуги Банка «Левобережный» и сертификаты партнеров. Обнуление баллов, неиспользованных за прошлый год, производится раз в год 1-го июля. Чтобы начать зарабатывать бонусы, достаточно подать заявку на сайте.

Если вы хотите получить карту для бизнеса, вы также можете оставить заявку онлайн либо обратиться в офисы Банка «Левобережный». Карты позволяют оперативно пополнять счет, получать наличные в любое время, переводить средства с карты физического лица на карту юридического лица, инкассировать выручку через банкомат напрямую на расчетный счет, оплачивать покупки через интернет и нивелировать риск перевоза денежных средств. По картам предоставлен доступ в экспресс-офисы банка 24/7. Просматривать остаток на карте и сумму расходного лимита, а также управлять лимитами можно в режиме онлайн.

Подробнее узнать о картах для бизнеса и программе лояльности вы можете у персонального менеджера по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).