ВТБ запустил специальный курс покупки валюты у предпринимателей

Они предусматривают разницу от рыночного курса в размере от 50 копеек. Предложением «Специальный курс дня» могут воспользоваться клиенты среднего и малого бизнеса, работающие с иностранной валютой.

Чтобы продать валюту по специальному курсу представителям среднего и малого бизнеса необходимо оформить в ВТБ распоряжение на обязательную продажу валютной выручки или поручение на продажу валюты в интернет-банке для бизнеса. Сделка автоматически пройдет по специальному курсу с отклонением от 50 копеек, без дополнительных комиссий, а информация о ней отобразится в ленте событий. Предприниматели − активные участники ВЭД также могут обратиться в банк для получения индивидуальных условий продажи валюты.

ВТБ предпринимает все необходимые меры для поддержки и снижения рисков клиентов среднего и малого бизнеса, в том числе – участников ВЭД. Клиенты банка могут проводить расчеты по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в ВТБ, через любые российские банки без перевода таких контрактов в другой банк. В интернет-банке ВТБ Бизнес в обычном режиме доступна Экосистема ВЭД, валютный контроль, расчеты в российских рублях, покупка и продажа валюты, операции по транзитным счетам, а также карточки сделок, цифровые консалтинговые сервисы и таможенные карты. По всем вопросам о работе в текущих условиях предприниматели могут обратиться к менеджерам по обслуживанию.

Официальные сообщения и рекомендации ВТБ для среднего и малого бизнеса размещены на сайте банка ВТБ (ПАО)/