Клиенты Банка «Санкт-Петербург» за 2019 год направили 10 млн рублей на благотворительность

Это общая сумма платежей, перечисленных в 2019 году Банком в адрес партнеров-вендоров из категории «Благотворительность» раздела платежей интернет- и мобильного банков. При этом всего за 2019 год было совершено более 10 тысяч переводов, то есть в среднем сумма одного платежа на доброе дело составила 1 тыс. рублей.

Платежи в адрес партнеров Банка через дистанционные каналы не облагаются комиссией. Большинство клиентов Банка сделали отчисления в благотворительные фонды своими регулярными платежами и помогают организациям на постоянной основе. Сервис автоплатежа в пользу благотворительных организацией был реализован в 2013 году.

— Благодаря цифровизации бизнеса сегодня банк становится для своих клиентов не только финансовыми помощником, а еще позволяет легко и быстро совершать добрые поступки, — говорит заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» (ПАО) Оксана Сивокобильска. — Очень многие клиенты уже давно оценили преимущества дистанционных платежей: сейчас их доля составляет 98%. И особенно отрадно, что благодаря удобству наших цифровых каналов теперь люди отводят благотворительности повседневную роль. Социальная ответственность для Банка «Санкт-Петербург» не просто слова, это приоритет во всей нашей деятельности, поэтому мы рады, что наши клиенты думают так же, как и мы.

Как настроить регулярный платеж в пользу благотворительности в интернет- и мобильном банке, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/ibank/.

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших частных банков России. На 1 января 2020 года в Банке обслуживается 2 232 000 частных лиц и 50 000 компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Банк занимает 14 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Акции Банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB. Подробнее о Банке: www.bspb.ru.

Фото предоставлено пресс-службой банка