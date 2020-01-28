ЗСЖД планирует увеличить контрейлерные перевозки

— Мы развиваем направление контейнерных перевозок, предоставляя комбинированный способ доставки грузов, при которых автотранспорт с грузом размещается на специализированный вагон-платформу и следует контрейлерным поездом, — отметил, выступая на коллегии минтранса области, и.о. заместителя начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению Иван Пименов.

В 2019 году по маршруту Клещиха – Орехово-Зуево было перевезено 6 контрейлерных поездов.

— Услуга позволяет перевозчикам планировать поставку точно в срок, так как движение такого поезда организовано с фиксированным временем отправления и прибытия. Новый транспортный сервис значительно сокращает затраты на ГСМ, расходы связанные с выплатой зарплаты водителю, отсутствует необходимость проведения погрузочно-разгрузочных работ, — перечислил Пименов.

По его словам, в 1 квартале 2020 года АО «Федеральная грузовая компания» (аффилирована с АО РЖД) планирует приобретение новых контрейлерных платформ.

— В феврале планируется регулярные контрейлерные отправки в направлении Москва – Клещиха – Москва по 5-10 машин в группе, периодичностью раз в 4 дня, — сообщил Иван Пименов. — Прорабатывается вопрос об организации подобных сервисов в направлении Якутии и Дальнего Востока.

Президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов добавил, что проект формирования контрейлерных перевозок в Якутию заинтересовал участников рынка.

— Сейчас нужно просчитать весь процесс, его экономику. Я думаю, что все сложится и мы запустим это направление, — заявил он.

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